Selon l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS), la pollution de l’air est responsable d’environ sept millions de décès par an en raison de l’inhalation de particules fines (PM) qui pénètrent profondément dans les systèmes respiratoire et cardiovasculaire.

En milieux urbains, les motards font partie des groupes les plus exposés en raison de leur contact direct et prolongé avec des polluants liés à la circulation, contrairement aux automobilistes dont les filtres habitacle permettent d’en réduire considérablement l’inhalation.

Pour tenter de limiter ce danger, une start-up espagnole « Zyon Helmets » a développé le premier casque homologué en Europe avec un système de filtration d’air intégré, le « Breath Safe System ».

Le casque intègre en effet une véritable paire de « poumons » artificiels cachés dans sa structure. L’air extérieur est aspiré puis purifié en temps réel via une série de filtres combinant le charbon actif et l’attraction électrostatique, des capteurs intelligents alertent directement sur l’usure des filtres pour savoir quand les remplacer et veillent en continu sur l’état de la structure interne du casque. Un système de détection automatique d’accident est aussi de la partie pour alerter les secours, tandis qu’un feu stop arrière à LED est également intégré au casque pour optimiser la visibilité du pilote.

Plus de 8 000 unités sont déjà réservées avant même le lancement officiel de la commercialisation du casque (disponible à partir de 639 euros en précommande au lieu de 799 euros), prévue en 2027.

L’idée de la société serait maintenant de vendre cette innovation aux autres fabricants afin de l’étendre à terme à tous les casques de moto du monde.