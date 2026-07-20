Sécurité routière : permis décroché en mai, retiré en juillet pour un jeune motard flashé à 146 km/h !
En mai dernier, un jeune homme de 19 ans arborait fièrement son tout nouveau permis A2, sésame synonyme de balades estivales. À peine deux mois plus tard, au cours du premier week-end de juillet 2026, sa « carrière » de motard a subi un coup d’arrêt brutal sur une route départementale des Deux-Sèvres.
Le permis moto aura été de courte durée pour ce jeune deux-sévrien.
Après avoir obtenu son précieux sésame en mai dernier, le jeune homme a été intercepté par la gendarmerie locale à Alloinay (79), sur la RD 948, alors qu’il circulait à 146 km/h au lieu des 80 km/h réglementaires (avec une vitesse finalement retenue de 138 km/h). Un très grand excès de vitesse commis, comble du manque de chance, sous les yeux des militaires en embuscade.
Pour les forces de l’ordre, la sentence a été immédiate et sans appel. La publication de la gendarmerie des Deux-Sèvres, flanquée d’un « carton rouge » virtuel, détaille le tarif de l’ardoise : rétention immédiate du permis de conduire sur le bord de la route, suspension administrative de six mois fixée par la préfecture et saisie et mise en fourrière de la moto pour une durée initiale de sept jours.
Un coup de chaud en pleine canicule
Mais le pire reste encore à venir pour ce jeune motard. En commettant un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, il ne s’agit plus d’une simple contravention. Depuis le durcissement législatif entré en vigueur le 29 décembre 2025, ce type de comportement constitue un délit pénal.
Le contrevenant risque désormais gros devant le tribunal : jusqu’à 3 mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende et, surtout, une inscription en bonne et due forme de cette condamnation au casier judiciaire, de quoi sérieusement compliquer son avenir professionnel.
Autre conséquence : à 19 ans et en possédant son permis depuis moins de trois ans il ne disposait que de six points sur son permis probatoire. Son délit entraînant le retrait automatique de six points, son permis A2 (comme son permis voiture s’il en avait un) va tout simplement être invalidé pour solde nul. Il devra donc tout repasser s’il veut de nouveau rouler à moto.
Un coup de poignée qui coûte donc particulièrement cher.
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