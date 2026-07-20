On l’a découvert il y a quelques années avec la création de la marque Kove en 2017.

Ancien mécanicien, motociste et pilote tout-terrain, Zhang Xue, à l’origine de la marque, a misé sur la compétition pour exposer le savoir-faire de ses motos taillées pour l’Aventure. Avec une production dépassant chaque année les 30 000 unités, Kove a grandi en un éclair. Une expansion qui lui a permis de découvrir le marché européen en quelques années seulement, se faisant une sérieuse réputation sur le segment des trails.

Une stratégie que Zhang Xue renouvelle aujourd’hui avec une autre marque, ZXMoto (pour Zhang Xue Motorcycles), avec le même succès puisque la marque a déjà connu la victoire en championnat du monde Supersport avec Valentin Debise comme porte-étendard.

Dans un entretien au média taïwanais ettoday.net, le boss de ZXMoto, âge de seulement 39 ans s’est livré sans concession et en toute franchise sur ses ambitions et sur sa vision du « Made in China » moderne.

Pour comprendre le personnage, il faut savoir qu’à l’âge où certains passent le code, Zhang Xue, 14 ans, quittait l’école pour passer son temps dans les ateliers de réparations de motos. Vingt ans plus tard, l’ancien mécano et pilote de motocross est devenu une véritable idole en Asie et un ovni pour toute l’industrie moto.

Un exemple de réussite à la chinoise

Cette personnalité atypique a ainsi dû apprendre à gérer la notoriété : « Au début, je n’y prêtais pas vraiment attention […]. Mais il est arrivé que des gens m’attendent à l’entrée de l’usine — c’était d’ailleurs assez gênant », avoue-t-il. « Je n’avais pas d’argent au début, et pourtant j’étais heureux. […] Si l’on se bat pour sa vie, on ne connaît jamais de regrets ! »

Ce qui démarque également Zhang Xue, c’est la fierté qu’il prône à afficher son identité chinoise : « J’appose délibérément des autocollants « Made in China » sur mes motos afin que ces trois mots ne soient plus synonymes de « bas de gamme », mais d’excellence et de professionnalisme. Du moins pour mes motos et ma marque, « Made in China » ne signifie plus « bon marché », mais « haute qualité ». Je veux pouvoir parler avec fierté, à l’avenir, de ce que représente le « Made in China ». »

Un vrai changement de mentalité de la part d’un constructeur qui assume totalement sa production chinoise là où certains ne l’osent pas le murmurer.

Le « Made in China » comme étendard

Et une nouvelle fois, Zhang Xue brille par ses choix stratégiques. Pour sa première saison officielle en Championnat du Monde Supersport (WorldSSP) avec sa nouvelle marque ZXMoto, ses machines ont surpris tous les observateurs en décrochant plusieurs victoires majeures, notamment grâce à l’expérience d’un habitué de la catégorie, le pilote français Valentin Debise. De quoi prouver que ses blocs moteurs (notamment son trois-cylindres de 820 cm³) n'ont rien à envier aux productions japonaises ou européennes.

Honda qu’il prend d’ailleurs en exemple pour estimer sa marge de progression sur le marché : « Le secteur a un plafond ; disons que ce plafond se situe à 100. Honda se trouve peut-être à 99,5, tandis que nous sommes à 60 ou 70. Comme nous sommes plus éloignés de ce plafond, nous progressons plus vite. Nous disposons d’une grande marge de progression… Nos concurrents veulent nous dépasser, et nous voulons les dépasser. C’est comme une course sur piste… Nous devons travailler davantage, rester plus concentrés et investir davantage… Il nous faut de la détermination, de la confiance et les bonnes méthodes. »

Et pour cela on peut lui faire confiance. Zhang Xue prévoit la mise en service de sa nouvelle usine pour 2027, avec une capacité de production annuelle d’un demi-million d’unités. L’entrepreneur vise maintenant à hisser sa marque parmi les dix premières au monde d’ici seulement quelques années. « Notre objectif est de devenir une marque d’envergure mondiale ; lors de la création de l’entreprise, nous nous sommes fixés pour but d’intégrer le top 10 mondial des marques de motos en dix ans, et il nous reste encore sept ans et demi. Je pense que c’est suffisant. »