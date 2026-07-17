Alors que l’Europe ne jure que par l’électrification, parfois à marche forcée, l’Inde a choisi de diversifier ses alternatives. Le second pays le plus peuplé du monde, qui vient de valider son objectif d’imposer l’E20 (20 % d’éthanol) comme standard national va passer à l’étape suivante : déployer un réseau de stations pilotes distribuant du superéthanol E85.

Face à ce virage politique et écologique majeur, Yamaha réplique immédiatement en lançant sur le marché indien sa toute première machine « flex-fuel » : la FZ Blue Flex.

Techniquement, cette FZ Blue Flex dérive directement de la très populaire FZ Rave disponible là-bas. Pour accepter sans broncher des mélanges allant de l’E20 à l’éthanol pur à 85 %, son bloc-moteur a dû subir une mise à jour, comme c’est actuellement possible chez nous via l’intégration d’un boîtier de conversion.

Ici, pas de boîtier nécessaire puisque la moto est d’origine configurée pour rouler à l’alcool.

La Yamaha FZ Blue Flex est propulsée par un moteur monocylindre de 149 cm³ refroidi par air, développant 11,7 chevaux et un couple de 12,8 Nm, le tout associé à une boîte de vitesses à cinq rapports.

À quand une moto roulant à l’E85 en France ?

Si faire le plein de biocarburant local (issu de la canne à sucre ou du maïs) est excellent pour l’indépendance énergétique de l’Inde, la consommation en carburant de la FZ Blue Flex devrait grimper de 20 à 30 % lorsqu’elle roule à l’E85 pur, la faute au pouvoir calorifique inférieur de l’éthanol par rapport à l’essence

Côté look, la petite Yamaha conserve son ADN de roadster urbain, caractérisé par de grosses écopes de radiateur (factices) autour du réservoir, un sabot moteur agressif et une optique avant à LED. L’instrumentation se contente d’un écran LCD rudimentaire.

Conçue et proposée uniquement sur le marché indien pour le moment à 124 240 roupies, soit environ 1 130 euros, la Yamaha FZ Blue Flex illustre une des solutions concrètes pour décarboner les transports sans imposer la bascule forcée vers le tout-électrique.

Alors, à quand la même chose en France, où la fiscalité de l’E85 reste avantageuse par rapport à l’essence ?