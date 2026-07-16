Regarder le MotoGP pendant son service : un maître-nageur écope de plus de 2 000 € d'amende

À Santa Margherita Ligure, un maître-nageur a été contrôlé par les garde-côtes alors qu'il regardait une course de MotoGP sur son téléphone portable, loin de son poste de surveillance. Considérant que cette absence compromettait directement la sécurité des baigneurs, les autorités ont dressé une amende administrative de 2 064 euros, sanction visant à la fois le sauveteur et le responsable de l'établissement balnéaire.

Pour les garde-côtes italiens, le rôle du maître-nageur ne laisse aucune place à l'inattention. Le commandant du bureau maritime de Santa Margherita Ligure, Donato Florio, a rappelé que le sauveteur constitue la première ligne de secours sur une plage et qu'une présence permanente ainsi qu'une vigilance constante sont indispensables pendant toute la durée du service.

Même quelques instants passés les yeux rivés sur un écran peuvent retarder une intervention décisive en cas de noyade ou de malaise.

Une vaste opération de contrôle

Cette verbalisation s'inscrivait dans le cadre de l'opération nationale « Mare e Laghi Sicuri 2026 », menée tout au long du week-end sur les côtes italiennes. Les contrôles ne se sont pas limités aux plages.

Les garde-côtes ont également sanctionné plusieurs plaisanciers, avec six procès-verbaux représentant près de 4 300 euros d'amendes. Les infractions relevaient notamment de la conduite d'un jet-ski sans permis, de l'absence de documents obligatoires à bord et d'irrégularités concernant des locations de bateaux.

L'histoire prête presque à sourire tant elle touche un passionné de MotoGP incapable de décrocher de son écran. Mais elle rappelle surtout une évidence : certaines professions exigent une concentration absolue.

Pour un sauveteur, quelques minutes d'inattention peuvent suffire à transformer un simple moment de distraction en drame. Dans ce contexte, les autorités italiennes ont estimé que la sanction devait être exemplaire, afin de rappeler que la sécurité des baigneurs passe avant tout le reste... même lorsqu'un Grand Prix est en train de se jouer.