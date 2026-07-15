Il n’y en aura pas pour tout le monde.

Produite à seulement 100 exemplaires numérotés répartis entre l’Inde, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique, avec 25 motos attribuées à chaque région, la Shotgun 650 x Rough Crafts est amenée à devenir une véritable pièce de collection.

Cette dernière collaboration avec Rough Crafts apporte à la Shotgun une touche d’exclusivité, et illustre le lien de longue date de Royal Enfield avec l’univers de la préparation custom.

À propos du lancement de cette édition limitée, Adrian John Sellers, Directeur Custom et Sport Mécanique chez Royal Enfield, déclare ainsi : « Nouvelle expression élégante de la philosophie custom de la Shotgun 650, cette dernière édition adopte un langage esthétique distinctif inspiré de la Caliber Royale, s’alignant parfaitement avec l’esthétique noire et dorée caractéristique de Rough Crafts. Avec cette moto en édition limitée, nous sommes fiers de mettre à la disposition de notre communauté mondiale de motards la vision artistique, le savoir-faire artisanal et la silhouette sobre et agressive de la première custom Rough Crafts, prouvant une fois de plus le potentiel créatif illimité de la plateforme Shotgun 650. ».

Une édition ultra-limitée de la Shotgun 650

Pour l’occasion, la Shotgun est habillée d’une combinaison de Gloss Jet Black et de Matt Stealth Black, et se distingue par une bande Gold Leaf rehaussée de gris qui parcourt la moto, ainsi que par une numérotation limitée apposée sur le réservoir. Un badge en laiton moulé, identique à celui de la Caliber Royale originale, renforce son authenticité. Elle est également équipée d’accessoires premium, parmi lesquels des rétroviseurs noirs embout de guidon, une selle en cuir capitonnée, des jantes en alliage et des tubes de fourche internes dorés. En complément de la moto, chaque propriétaire recevra un croquis de la Caliber Royale, réalisé en doré sur fond noir, conçu, signé et numéroté par Winston Yeh, fondateur de Rough Crafts.

Cette édition limitée de la Shotgun sera proposée au prix de 10 850 €. La vente de la moto se déroulera le 27 juillet pour l’Europe, où 25 exemplaires seront disponibles. Pour participer à la vente, les passionnés devront s’inscrire au préalable sur Internet.

Les inscriptions sont ouvertes depuis aujourd’hui, et ce jusqu’au 27 juillet, jour de la mise en vente.