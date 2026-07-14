Avec 20,7 millions de motos vendues en 2025, l’Inde est le plus gros marché mondial en ce qui concerne les deux-roues motorisés.

Devenu un poids lourd de l’industrie moto internationale, l’Inde s’apprête pourtant à voir son quotidien bouleversé par de nouvelles mesures.

La capitale, New Delhi, vient en effet de valider son plan « Electric Vehicle Policy 2026 ». La mesure phare ? À partir du 1er avril 2028, plus aucune moto ni aucun scooter thermique neuf ne pourra être immatriculé dans la mégalopole.

Une décision avant tout dictée par le niveau de pollution aux particules fines qui tue plus de 17 000 personnes chaque année dans la capitale indienne.

Pour étouffer une pollution locale devenue invivable, où les deux et trois-roues représentent à eux seuls 46 % des émissions du trafic urbain, le gouvernement local ne se contente pas d’interdire, il souhaite accompagner la transition vers la mobilité électrique.

Une première grande étape vers le tout électrique ?

Et pour ça il sort l’artillerie lourde avec jusqu’à 30 000 roupies (environ 300 €) d’aide à l’achat d’un équivalent électrique la première année et une prime à la casse, un investissement d’un milliard et demi d’euros sur quatre ans pour déployer 30 000 bornes de recharge publiques et subventionner la recharge à domicile.

Par ailleurs, aucun véhicule fonctionnant aux énergies fossiles ne sera autorisé à circuler dans certaines zones de la ville. L’objectif est de parvenir à « l’électrification d’au moins 30 % du parc automobile de la capitale d’ici à 2030 ».

Avec Hanoï, la capitale vietnamienne, qui vient de prendre des mesures similaires pour interdire la vente de deux-roues thermiques à l’horizon 2028, New Delhi est la première grande ville mondiale à franchir le pas.