Tête de gondole des marques chinoises en Europe, CFMoto ne s’endort pas sur ses lauriers.

Avec une progression fulgurante en France, et dans toute l’Europe, le constructeur chinois mise sur des motos premium à des tarifs attractifs. Une stratégie pour le moins payante avec des ventes en constante augmentation.

Pour renforcer sa position dominante, CFMoto a décidé de faire un pas de plus vers le premium en s’alliant avec ce qui se fait de mieux en termes de freinage : l’Italien Brembo.

Il ne s’agit pas d’un simple contrat de fournisseur où la marque chinoise achète des étriers et les monte sur ses modèles mais d’un co-développement de pointe pour les futures moyennes et grosses cylindrées de la marque, ainsi que pour la compétition.

Jusqu’à présent, CFMoto équipait déjà certains modèles d’étriers Brembo Stylema, ou sa récente sportive 675SR-R d’éléments J.Juan (la filiale entrée de gamme de Brembo).

Mais cette fois, l’accord va beaucoup plus loin. Les ingénieurs de Hangzhou et de Bergame vont collaborer dès les phases initiales de conception des châssis. L’objectif est de concevoir des systèmes de freinage sur mesure, parfaitement calibrés pour le comportement dynamique des futures plateformes haut de gamme de la marque chinoise. Cette alliance technique pourrait ouvrir la voie à l’intégration du système de freinage intelligent Sensify de Brembo, voire à des solutions globales mêlant freinage et suspensions connectées.

Une alliance qui en dit long sur les ambitions de CFMoto

Outre le marché moto « classique », les deux marques s’appuient aussi sur un terrain de jeu commun : les Grands Prix, où en l’espace de seulement quelques saisons CFMoto est devenue une force majeure des championnats Moto3 et Moto2 via le team Aspar. De son côté, Brembo équipe l’intégralité de la grille MotoGP.

Ce partenariat va également se décliner au niveau humain avec l’intégration de Brembo dans le « CFMOTO Talent Project », une structure visant à détecter et former les pilotes de demain.

Autrement dit, le partenariat est global entre les deux entités.

CFMoto prouve qu’elle ne veut plus seulement vendre des motos moins chères. Elle veut vendre des motos aussi performantes et mieux équipées que les références européennes et japonaises. Les marques premium sont prévenues : la menace n’est plus seulement sur les tarifs, elle est désormais aussi sur le terrain de la haute technologie.