La menace est désormais bel et bien réelle pour les sportives européennes que sont les Ducati Panigale V4 et Aprilia RSV4.

Le marché des hypersportives comptera très bientôt un prochain membre avec la très attendue CFMoto V4 SR-RR.

Dévoilée au public lors de l’ultime salon EICMA de Milan en novembre 2025, la sportive chinoise avait alors déjà fait sensation avec son look racé et ses ailerons mobiles.

CFMoto vient de franchir une nouvelle étape : sa V4 SR-RR a atteint une vitesse de pointe de 315,82 km/h, mesurée par GPS. Ce qui, en plus d’en faire la moto chinoise homologuée pour la route la plus rapide, lui permet de rivaliser (d’après les chiffres officiels déclarés par chaque constructeur) avec deux modèles de référence de la catégorie : la Ducati Panigale V4 et l’Aprilia RSV4.

Ce récent record de vitesse permet à nouveau à la marque chinoise de mettre en avant son impressionnant arsenal technologique : « L’importance de ce record réside dans ce qu’il révèle sur la technologie, l’ingénierie et l’ambition qui sous-tendent ce projet. Il y a peu, l’idée qu’un constructeur chinois puisse développer une superbike à moteur V4 capable de rivaliser avec les motos hautes performances les plus prestigieuses au monde aurait semblé impossible. »

D’un point de vue technique, la V4 SR-RR est équipée d’un moteur V4 à 90° de 997 cm³. Son poids en ordre de marche est inférieur à 200 kg, tandis que sa puissance au vilebrequin dépasse les 210 chevaux.

Le missile est définitivement en approche !