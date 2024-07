Ducati Panigale V4 2025 : les détails et les tarifs estimés

La Panigale V4 2025 marque un tournant dans l'évolution des superbikes Ducati. Contrairement aux approches précédentes, Ducati a adopté une conception intégrée pour cette nouvelle moto. Le carénage réduit la traînée aérodynamique de 4 %, offrant une protection optimale au pilote en ligne droite, et les ailes à double profil à haute efficacité s'intègrent parfaitement aux formes de l'avant, tout en conservant une force d'appui similaire au modèle précédent.

La position de conduite de la nouvelle Panigale V4 a été développée pour garantir une intégration maximale du pilote avec l'aérodynamisme de la moto, améliorant ainsi le contrôle dans les phases critiques de la conduite sur piste. L'ensemble selle-réservoir offre plus de liberté de mouvement, facilitant le positionnement dans le carénage et soutenant mieux le pilote lors des phases de freinage et d'entrée en virage. Les repose-pieds ont été déplacés vers l'intérieur, augmentant la garde au sol et améliorant la pénétration aérodynamique.

Le moteur Desmosedici Stradale, homologué selon la norme Euro5+, délivre 216 ch à 13 500 tr/min et un couple maximal de 12,3 kgm à 11 250 tr/min. Ce moteur partage de nombreuses solutions techniques avec la Ducati GP24 MotoGP, notamment l'architecture V4 à 90° avec distribution desmodromique et vilebrequin contrarotatif. En configuration piste, avec l'échappement de course Ducati Performance d'Akrapovič, la puissance maximale passe à 228 ch.

Le châssis de la Panigale V4 a été ajusté pour répondre aux nouveaux objectifs de rigidité demandés par Ducati Corse, permettant d'exploiter tout le potentiel des pneus slicks utilisés en Superbike. La version S est équipée de suspensions électroniques Öhlins de troisième génération, offrant une gamme de réglages plus large pour une utilisation sur route et sur piste. Le système de freinage est doté d'étriers monobloc Brembo Hypure, offrant des performances de freinage exceptionnelles.

La Panigale V4 est équipée d'un ensemble complet de commandes électroniques, dont le Ducati Traction Control DVO, Ducati Slide Control, Ducati Wheelie Control DVO, Ducati Power Launch DVO, Engine Brake Control et Ducati Quick Shift 2.0. Le tableau de bord, entièrement renouvelé, intègre un écran de 6,9" offrant une lisibilité maximale sans gêner la vision à travers la bulle. Le nouveau système d'acquisition de données DDL permet d'enregistrer tous les paramètres de conduite pertinents, intégrant un système GPS de pointe.

La nouvelle Panigale V4 sera disponible chez les concessionnaires en septembre 2024, proposée en deux versions :

- Panigale V4 : 31 590 euros

- Panigale V4 S : 37 990 euros

Chaque version offre des niveaux d'équipement et des poids différents, répondant aux attentes des passionnés de motos sportives les plus exigeants. Ducati continue de repousser les limites de l'innovation et de la performance avec cette nouvelle Panigale V4 2025, offrant une expérience de conduite inégalée et un design révolutionnaire.

Ducati Panigale V4 2025

Poids à vide sans carburant : 191 kg

Fourche Showa à gros pistons (BPF) de 43 mm,

monoamortisseur Sachs entièrement réglable,

amortisseur de direction Sachs entièrement réglable

Jantes en alliage léger à cinq branches

Batterie au plomb

Ducati Panigale V4 S 2025

Poids à vide sans carburant : 187 kg

Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0

Fourche Öhlins NPX-30 avec système de commande Öhlins Smart EC 3.0

Amortisseur Öhlins TTX 36 avec système de commande Öhlins Smart EC 3.0

Amortisseur de direction Öhlins avec système de commande Öhlins Smart EC 3.0

Aluminium forgé Roues

Batterie au lithium