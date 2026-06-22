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Le CFMoto MT Challenge débarque le 5 septembre à l’Alpes Aventure Motofestival

Dans Moto / Pratique

Olivier Cottrel

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Devenu un acteur incontournable sur le segment du trail avec sa gamme MT (notamment la populaire 800 MT et la récente 450 MT), le constructeur chinois CFMoto vient d’annoncer les détails de la seconde édition de son grand rendez-vous mondial : le MT Challenge.

Le CFMoto MT Challenge débarque le 5 septembre à l’Alpes Aventure Motofestival

Présent sur le marché des trails avec des modèles comme la 800 MT ou la 450 MT qui sont devenus rapidement très populaires auprès des motards français, le constructeur chinois CFMoto a pris une place de choix sur le marché hexagonal.

Pour célébrer cette nouvelle donne, qui va au-delà du simple marché tricolore, la marque organise la seconde édition de son grand rendez-vous mondial : le CFMOTO MT Challenge.

Les sélections françaises auront lieu lors de l’Alpes Aventure Motofestival à Barcelonnette, le grand pèlerinage annuel des amateurs de voyage à moto.

Avis aux possesseurs d’une CFMoto MT, soyez sélectionnés pour représenter la France

Le CFMoto MT Challenge débarque le 5 septembre à l’Alpes Aventure Motofestival

C’est le 5 septembre 2026 que les propriétaires d’une CFMoto MT s’affronteront dans le magnifique cadre de la vallée de l’Ubaye pour une série d’épreuves dynamiques basées sur le pilotage pur : pilotage de précision à basse vitesse, maniement technique pour tester l’équilibre et la maîtrise de la moto en tout-terrain, défis mettant en avant la stratégie et l’esprit d’équipe.

Le challenge récompensera autant la maîtrise individuelle que la capacité à s’entraider dans la galère.

L’enjeu sera de taille pour les participants inscrits. À l’issue de cette journée intense à Barcelonnette, les trois meilleurs pilotes français décrocheront officiellement leur place pour aller représenter la France lors de la grande finale mondiale qui se tiendra un peu plus tard en Espagne.

Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site Internet de l’événement.

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