Présent sur le marché des trails avec des modèles comme la 800 MT ou la 450 MT qui sont devenus rapidement très populaires auprès des motards français, le constructeur chinois CFMoto a pris une place de choix sur le marché hexagonal.

Pour célébrer cette nouvelle donne, qui va au-delà du simple marché tricolore, la marque organise la seconde édition de son grand rendez-vous mondial : le CFMOTO MT Challenge.

Les sélections françaises auront lieu lors de l’Alpes Aventure Motofestival à Barcelonnette, le grand pèlerinage annuel des amateurs de voyage à moto.

Avis aux possesseurs d’une CFMoto MT, soyez sélectionnés pour représenter la France

C’est le 5 septembre 2026 que les propriétaires d’une CFMoto MT s’affronteront dans le magnifique cadre de la vallée de l’Ubaye pour une série d’épreuves dynamiques basées sur le pilotage pur : pilotage de précision à basse vitesse, maniement technique pour tester l’équilibre et la maîtrise de la moto en tout-terrain, défis mettant en avant la stratégie et l’esprit d’équipe.

Le challenge récompensera autant la maîtrise individuelle que la capacité à s’entraider dans la galère.

L’enjeu sera de taille pour les participants inscrits. À l’issue de cette journée intense à Barcelonnette, les trois meilleurs pilotes français décrocheront officiellement leur place pour aller représenter la France lors de la grande finale mondiale qui se tiendra un peu plus tard en Espagne.

Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site Internet de l’événement.