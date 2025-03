Créature du studio italien du designer Carlos Solsona, la 800 MT-X revendique une forte personnalité, bien différenciée du trail routier dont elle dérive. Avec sa belle carrure, la version X revendique ses prétentions de baroudeuse. De sa devancière CF, la nouveauté ne semble conserver que l’optique frontale à leds architecturée qui signe la personnalité racée des MT.

Une nouvelle bulle compacte et verticale héritée de la 450 MT s’ajuste en hauteur sur 70 mm, encadrée de larges déflecteurs pour des prestations routières efficaces. Des Autrichiennes, cette version X décline aussi sensiblement certains attributs. À commencer par son garde-boue surélevé façon moto d’enduro et son réservoir de 22,5 litres en arche qui place les masses au plus bas. Et ainsi les volumes du faux bidon restent étroits, confortables assis et efficace en position debout. Sa partie inférieure vous protégera également des projections et de la boue. Deux ventilateurs se chargent d'évacuer les calories du radiateur, même en évolution sous climat très chaud. Les volumes se prolongent vers une vaste selle monobloc, encadrée de tubes formant deux solides poignées de maintien aluminium se joignant en porte-paquet. Élégant, le trail se fait valorisant et assume déjà sans mal en statique son image de polyvalence.

Parée pour la longue marche

Moteur et châssis sont aussi d’origine KTM, avec un cadre en treillis tubulaire acier chrome molybdène accouplé à un bâti arrière boulonné. Le twin parallèle LC8 à fonction porteuse de 799 cm3 (88 x 65.7 mm) compte deux ACT animant 8 soupapes. Si le bloc délivre toujours 91 cv à 8 500 tours, sa force passe à 87 Nm à 6 750 révolutions, soit 10 Nm obtenus 750 tours plus haut. La zone rouge débute à 10 000 unités, le rupteur à 11 000.

Les autres caractéristiques générales du bloc ne changent pas, avec notamment deux arbres d'équilibrage. Le premier contre-balancier se situe classiquement à l’avant du vilebrequin. L’emplacement du second est nettement plus original. Logé dans la culasse, il est entraîné par l’arbre à cames d’échappement et limite les résonances mécaniques générées par les pistons qui changent de direction. De plus, les galets de cames et les axes de piston sont enduits de Diamond-like Coating, On note des cylindres en aluminium traités nikasil et des pistons forgés à trois segments, reliés à des bielles forgées craquées. Une artillerie de grande qualité. L’ensemble entraîne un vilebrequin monobloc forgé dont les manetons sont calés à 285 et 75 degrés assurant de bonnes pulsations. Enfin, la 800MT-X reçoit un embrayage anti-dribble et un QuickShifter en montée ET descente de vitesses !

Impression soleil levant

Le nouveau trail CFMoto est sous le contrôle d’une centrale inertielle Bosch (trois axes, six directions) affinant sur l’angle l’intervention des assistances ABS et contrôle de traction. Ce dernier est ajustable sur deux niveaux et désactivable à l’arrière. L’accélérateur ride-by-wire propose trois modes d’injection, Standard, Pluie et Off road.

Sous les yeux, une nouvelle dalle TFT verticale connectée de 7 pouces mime un roadbook avec un graphisme moderne et une ergonomie simple. On y paramètre la machine facilement au commodo gauche via les boutons dédiés de modes et la commande multi directionnelle rétroéclairée. Étrange, le mode Offroad ne désactive pas ABS et contrôle de traction comme il se doit. Il faut passer par la touche « Fonction » pour le dernier et rentrer dans les menus pour le premier… Alors même que la 450 MT dispose d’un bouton dédié à cet usage… ! En revanche, le TMPS de la 800 MT-X propose non seulement la pression des pneus mais aussi leur température ! Une très bonne initiative. À gauche de l’écran, une prise double USB (A et C à charge rapide) optimise la connexion de périphérique.

Le régulateur de vitesse s’inspire des poussoirs BMW. Il ne fonctionne qu’avec les modes Standard et Rain entre 40 et seulement 130 km/h de la 4éme à la 6ème vitesse. Un peu trop limité pour les grands trajets rapides à mon sens. Qualitatifs, les leviers sont réglables en écartement par système micrométrique. Enfin, l’application CFMoto permet de connecter son smartphone et permet aussi de « tracker » la MT-X. Un vrai plus antivol. Enfin, les données de pilotage sont également accessibles mais le système vous alerte aussi sur votre pilotage trop engagé…

Aventurière transgénique

Austro-chinoise, les ascendances de la 800 MT-X lui donnent de la hauteur, plaçant sa selle à 870 mm du sol, soit 45 unités de plus que la plus routière. Une option basse vous ramène cependant presque à cette valeur (830 mm) en jouant sur la partie cycle dont les suspensions réduisent d’autant leur débattement ! La nouvelle assise monobloc s’avère remarquablement moelleuse et bien dessinée pour l’équipage mais un poil plus large à l’entrejambe que sur une KTM 790 Adventure. La nouvelle distance selle/repose-pieds assurent une flexion modérée des jambes et une bonne garde au sol., Cette position de pilotage fait légèrement basculer le buste sur le large cintre où les poignets sont en appuis légers. Idéal pour un contrôle efficace des évolutions. D’ailleurs, avec un angle de colonne de 25° et un empattement de 1 530 mm, l’agilité du trail devrait être très correct, secondée d’un poids contenu de 220 kg sur la balance.

Pour ses prétentions d’accès aux vastes espaces sauvages, la 800 MT version X repose sur une fourche inversée Y’UAN, équipement chinois de 48 mm. L’amortisseur de même origine est monté sans biellette sur le bras oscillant alu. Ces équipements entièrement ajustables débattent sur 230 mm. La garde au sol passe ainsi de 190 mm sur la MT à 240 mm sur la X ! Enfin, un vérin de direction veille sur tout risque de guidonnage. Pratique, le filtre à air est placé sous la selle, très facile d'accès.

Une béquille centrale pourra équiper les machines et les intervalles de maintenance sont espacés de 15 000 km et CFMoto offre cinq ans de garantie.