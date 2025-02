La CFMoto 800 MT se fait plus aventurière avec une nouvelle version X

Arrivé sur le marché il y a maintenant trois ans, le trail chinois au cœur de KTM (il repose sur un moteur bicylindre de 799 cm3 délivrant 91 chevaux à 8 500 tr/min et un couple de 87 Nm à 6 750 tr/min de conception autrichienne), la CFMoto 800 MT, s'impose depuis comme une alternative crédible aux modèles japonais et européens du segment.

CFMoto compte maintenant enfoncer le clou avec une nouvelle déclinaison de son trail mid-size, la 800 MT-X.

Une version de série du concept dévoilé sur le salon de Milan 2023 qui se fait pour aventurière avec une orientation offroad affirmée.

On retrouve ainsi sur la version X une roue avant à rayons de 21 pouces (90/90) et une arrière de 19 pouces (150/70), une fourche Yuan de 48 mm à l'avant et un monoamortisseur à l'arrière réglable en précharge, contrainte et détente avec un débattement de 230 mm, soit 80 mm de plus que la version standard et une garde au sol relevée de 50 mm, à 240 mm.

Un trail chinois taillé pour l'aventure

Perchée à 870 mm, la CFMoto 800 MT-X dispose également d'un garde-boue placé en position haute, d'une selle monobloc adaptée pour le tout-terrain, d'un grand réservoir (22,5 litres) placé en position basse, d'un régulateur de vitesse, d'un quickshifter, d'un capteur de pression des pneus, d'un amortisseur de direction et d'un ABS actif sur l'angle.

Pesant 220 kg tous pleins faits, la CFMoto 800 MT-X est disponible en deux coloris, noir ou bleu, à partir de 9 999 euros. Arrivée prévue dans les concessions courant 2025.