Le trail CFMoto 800 MT-X arrive

Appréciée lors de son essai réalisé sur Caradisiac au début de l’année 2022, la CFMoto 800 MT va bientôt voir arriver à ses côtés une nouvelle version : la 800 MT-X.

Dévoilée sous forme de concept lors de la dernière édition du salon EICMA de Milan en novembre 2023, la 800 MT-X va très bientôt entrer en production.

Fruit de la collaboration entre le constructeur chinois CFMoto et KTM, à qui la plateforme emprunte le moteur LC8, la 800 MT-X devrait piocher d’autres composants dans le catalogue des pièces KTM, notamment le châssis tubulaire en acier et le réservoir de carburant.

La future CFMoto 800 MT-X sera équipée de roues de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière.

Un trail bientôt officiellement présenté ?

En revanche, et contrairement au concept dévoilé en Italie, le trail chinois de série renoncera à l’échappement Akrapovic pour monter une pièce plus « standard ». À en croire les premières images de la moto que nous retrouverons dans les concessions, le trail devrait également abandonner les étriers de freins Brembo et les protections de disques de freins. Les pare-mains et le sabot moteur semblent toutefois avoir été conservés.

Désormais prête à entrer en production, la CFMoto 800 MT-X pourrait être dévoilée officiellement lors de la prochaine édition du salon de Milan, qui se tiendra dans la capitale lombarde du 7 au 10 novembre 2024.