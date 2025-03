Avec sa 800 MT-X, CFMoto propose à la fois la variante chinoise de la KTM 790 Adventure et la version polyvalente de son trail routier. Son esthétique, raffinée et la qualité de ses suspensions en font une machine élégante, confortable et performante. La 800 MT-X n’est toutefois pas aussi facile en géométrie que la machine autrichienne. Mais à 9 999 €, l’Asiatique est moins coûteuse de 2 500 euros.

Caradisiac a aimé