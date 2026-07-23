Révélée au public lors du dernier salon de Milan en novembre 2025, la CFMoto V4SR-RR avait alors fait sensation dans les travées de la grand-messe mondiale de l’industrie moto.

Oubliez les clichés d’antan sur le matériel asiatique au rabais, le constructeur chinois compte bien sortir l’artillerie lourde pour la version de série de sa sportive de plus de 200 chevaux.

Afin de venir rivaliser avec ce qui se fait de mieux sur le marché des Superbike, CFMoto ne lésine donc pas sur les moyens en ce qui concerne le développement de sa première V4.

D’un point de vue technique, la V4 SR-RR est équipée d’un moteur V4 à 90° de 997 cm³. Son poids en ordre de marche est inférieur à 200 kg, tandis que sa puissance dépasse les 210 chevaux.

Pour peaufiner la partie aéro de son futur modèle, la marque n’a pas hésité à faire le voyage jusqu’en Italie, du côté de Turin, pour passer son prototype dans la mythique soufflerie de Pininfarina. La moto embarque des ailerons capables de faire varier leur appui selon la situation : ligne droite ou virage. Les ingénieurs ont donc étudié l’écoulement de l’air avec la machine sur l’angle. Le but ? Trouver le compromis parfait entre un appui suffisant pour coller le train avant au sol à l’accélération et une agilité préservée dans les courbes.

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Comme l’avait déjà précisé Chen Zhiyong, vice-président de CFMoto : « Lors d’un freinage d’urgence, les ailerons se déploient instantanément pour agir comme des freins aérodynamiques, améliorant ainsi la capacité de freinage du véhicule. Ce système d’ailerons actifs rappelle même une aile d’avion » Ce système réduit aussi la traînée aérodynamique de 12 % et génère jusqu’à 45 % d’appui supplémentaire sur la roue avant, améliorant la stabilité à haute vitesse et la tenue de route en virage.

Une moto que l'on espère maintenant découvrir dans sa version définitive dans les prochains mois.