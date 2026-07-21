Développé en collaboration avec le géant chinois Zongshen, le Zero LS1 est le premier scooter de la gamme du constructeur américain.

Equivalent 125 cm3 à vocation urbaine, il repose sur un moteur électrique de 11,4 chevaux qui offre un couple maximal de 51 Nm et une vitesse de pointe de 100 km/h (0 à 50 km/h en moins de quatre secondes).

De série, il embarque deux batteries amovibles de 1,86 kWh pour une autonomie urbaine de 112 km. Une seule charge de batterie, pour environ 0,72 € (sur la base d’un prix moyen de l’électricité de 19,40 ct/kWh en France en juillet 2026), permet de parcourir plus de 100 kilomètres. L’installation possible d’une troisième batterie optionnelle sous la selle, porte l’autonomie à 173 km. La recharge s’effectue via un chargeur de 800 W qui permet de passer de 0 à 95 % de charge en 4h30, et de 20 à 80 % en trois heures. Un chargeur plus rapide, disponible en option, de 1 500 W permet de recharger la batterie de 0 à 95 % en 2h45, et de 20 à 80 % en seulement 1h45.

Une alternative électrique plus accessible

Il dispose également d’un système ABS, d’un contrôle de traction et d’un écran de 5 pouces.

Initialement affiché à 5 230 euros, le premier scooter du catalogue Zero Motorcycles profite d’une remise estivale valable jusqu’au 30 septembre prochain pour passer sous la barre des 5 000 euros, à 4 870 euros (TVA, livraison et frais de recyclage de la batterie inclus).