Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Zero

Zero se met au scooter électrique et annonce une autonomie record !

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Spécialiste de la mobilité électrique avec ses motos, le constructeur californien Zero Motorcycles a décidé de se lancer sur le marché des scooters. Son premier modèle est un scooter urbain qui autorise une autonomie pouvant aller jusqu'à 173 kilomètres. Un record pour la catégorie.

Zero se met au scooter électrique et annonce une autonomie record !

L’heure est à l’innovation pour la marque américaine Zero.

Après avoir annoncé le déménagement de son siège aux Pays-Bas, le constructeur californien vient de présenter son premier scooter électrique : le LS1.

Développé en collaboration avec le géant chinois Zongshen, le scooter LS1 est un scooter équivalent 125 cm3 à vocation urbaine qui repose sur un moteur électrique de 11,4 chevaux qui offre un couple maximal de 51 Nm, pour une vitesse de pointe de 100 km/h (0 à 50 km/h en moins de quatre secondes).

Ce bloc est alimenté par deux batteries interchangeables placées sous le plancher du scooter. La recharge s’effectue via un chargeur de 800 W qui permet de passer de 0 à 95 % de charge en 4h30, et de 20 à 80 % en trois heures. Un chargeur plus rapide, disponible en option, de 1 500 W permet de recharger la batterie de 0 à 95 % en 2h45, et de 20 à 80 % en seulement 1h45.

Zero se met au scooter électrique et annonce une autonomie record !

L’espace situé sous la selle peut accueillir deux casques, ou une batterie supplémentaire, également optionnelle, qui offre alors une autonomie de 173 kilomètres au scooter urbain.

Jusqu’à 173 kilomètres d’autonomie pour le scooter Zero

Zero se met au scooter électrique et annonce une autonomie record !

Il dispose également d’un système ABS, d’un contrôle de traction et d’un écran de 5 pouces.

« Le LS1 est conçu pour le citadin à la recherche d’une mobilité intelligente, sans frais de carburant et dans une simplicité moderne », a déclaré Pierre-Martin Bos, le tout nouveau PDG de Zero Motorcycles, que nous allons rencontrer dans quelques jours pour évoquer avec lui sa vision du marché électrique et les ambitions de la marque en Europe.

Zero se met au scooter électrique et annonce une autonomie record !

Le scooter Zero LS1 est attendu en Europe pour cet été 2026. Le tarif n’est pas encore connu.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Zero

Voir toute l'actu Zero

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité