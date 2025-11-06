Zero se met au scooter électrique et annonce une autonomie record !

L’heure est à l’innovation pour la marque américaine Zero.

Après avoir annoncé le déménagement de son siège aux Pays-Bas, le constructeur californien vient de présenter son premier scooter électrique : le LS1.

Développé en collaboration avec le géant chinois Zongshen, le scooter LS1 est un scooter équivalent 125 cm3 à vocation urbaine qui repose sur un moteur électrique de 11,4 chevaux qui offre un couple maximal de 51 Nm, pour une vitesse de pointe de 100 km/h (0 à 50 km/h en moins de quatre secondes).

Ce bloc est alimenté par deux batteries interchangeables placées sous le plancher du scooter. La recharge s’effectue via un chargeur de 800 W qui permet de passer de 0 à 95 % de charge en 4h30, et de 20 à 80 % en trois heures. Un chargeur plus rapide, disponible en option, de 1 500 W permet de recharger la batterie de 0 à 95 % en 2h45, et de 20 à 80 % en seulement 1h45.

L’espace situé sous la selle peut accueillir deux casques, ou une batterie supplémentaire, également optionnelle, qui offre alors une autonomie de 173 kilomètres au scooter urbain.

Jusqu’à 173 kilomètres d’autonomie pour le scooter Zero

Il dispose également d’un système ABS, d’un contrôle de traction et d’un écran de 5 pouces.

« Le LS1 est conçu pour le citadin à la recherche d’une mobilité intelligente, sans frais de carburant et dans une simplicité moderne », a déclaré Pierre-Martin Bos, le tout nouveau PDG de Zero Motorcycles, que nous allons rencontrer dans quelques jours pour évoquer avec lui sa vision du marché électrique et les ambitions de la marque en Europe.

Le scooter Zero LS1 est attendu en Europe pour cet été 2026. Le tarif n’est pas encore connu.