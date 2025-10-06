Zero déménage en Europe pour accélérer son développement

Leader d’un marché de la moto électrique qui cherche toujours sa clientèle, le constructeur américain Zero Motorcycles a décidé de miser sur l’Europe pour se développer.

La marque a récemment annoncé le transfert de nombreuses fonctions clés de son siège historique de Scotts Valley, en Californie (Etats-Unis), vers son siège européen aux Pays-Bas.

Selon Zero : « Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à accélérer la croissance de l’entreprise tout en restant attentif aux opportunités du marché mondial des deux-roues. »

Avec cette transition, les Pays-Bas accueillent donc le nouveau siège social mondial de Zero Motorcycles. Le siège néerlandais rassemblera les équipes du monde entier au sein d’un hub central, au cœur du marché européen : « celui qui connaît la croissance la plus rapide pour Zero » précise même le constructeur, et ce même si les chiffres de ventes de motos électriques peinent encore à décoller.

Un important transfert en Europe pour Zero

Si le centre opérationnel sera bel et bien européen, le site de Scotts Valley va demeurer le centre d’innovation à long terme de Zero, notamment pour la R&D et l’ingénierie, assurant la conception et le développement des véhicules et motorisations électriques depuis la baie de San Francisco. En revanche, les services non liés à l’ingénierie seront transférés vers le nouveau siège européen.

L’actionnaire principal de Zero a par ailleurs déjà investi 50 millions de dollars supplémentaires pour cette transition et assurer l’avenir de la marque à l’international, en misant sur des modèles plus accessibles, notamment sa gamme X, dévoilée lors de la précédente édition du salon EICMA de Milan.