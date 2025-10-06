Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Zero déménage en Europe pour accélérer son développement

Toujours porté par de grandes ambitions en Europe, le constructeur américain spécialisé dans les motos électriques, Zero Motorcycles a annoncé récemment le transfert de nombreuses fonctions clés de son siège historique de Scotts Valley vers les Pays-Bas. Objectif, accélérer la croissance de la marque.

Zero déménage en Europe pour accélérer son développement

Leader d’un marché de la moto électrique qui cherche toujours sa clientèle, le constructeur américain Zero Motorcycles a décidé de miser sur l’Europe pour se développer.

La marque a récemment annoncé le transfert de nombreuses fonctions clés de son siège historique de Scotts Valley, en Californie (Etats-Unis), vers son siège européen aux Pays-Bas.

Selon Zero : « Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à accélérer la croissance de l’entreprise tout en restant attentif aux opportunités du marché mondial des deux-roues. »

Avec cette transition, les Pays-Bas accueillent donc le nouveau siège social mondial de Zero Motorcycles. Le siège néerlandais rassemblera les équipes du monde entier au sein d’un hub central, au cœur du marché européen : « celui qui connaît la croissance la plus rapide pour Zero » précise même le constructeur, et ce même si les chiffres de ventes de motos électriques peinent encore à décoller.

Un important transfert en Europe pour Zero

Si le centre opérationnel sera bel et bien européen, le site de Scotts Valley va demeurer le centre d’innovation à long terme de Zero, notamment pour la R&D et l’ingénierie, assurant la conception et le développement des véhicules et motorisations électriques depuis la baie de San Francisco. En revanche, les services non liés à l’ingénierie seront transférés vers le nouveau siège européen.

L’actionnaire principal de Zero a par ailleurs déjà investi 50 millions de dollars supplémentaires pour cette transition et assurer l’avenir de la marque à l’international, en misant sur des modèles plus accessibles, notamment sa gamme X, dévoilée lors de la précédente édition du salon EICMA de Milan.

