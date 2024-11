Zero dévoile à Milan une nouvelle gamme de motos électriques plus accessibles

À l'occasion du salon de Milan, qui se tient jusqu'à dimanche dans la capitale lombarde, le constructeur californien, Zero Motorcycles a dévoilé sa nouvelle stratégie baptisée « All Access ». Un plan qui vise à proposer de nouvelles gammes de motos plus accessibles (moins de 10 000 euros) sur différents segments.

Le premier étage de la fusée a été dévoilé il y a quelques heures, et prend la forme d'une nouvelle gamme X, qui comprend à ce jour deux motos électriques, XE et XB, qui complètent le catalogue Zero avec des modèles « Enduro Light », à la croisée des VTT électriques et des modèles enduro.

Équipées pour l’occasion de batteries amovibles, d'un contrôle de traction désactivable, les XB et XE associent une puissance linéaire immédiatement disponible avec l'ingénierie avancée proposée par la marque sur le reste de sa gamme.

« La nouvelle gamme X propose les modèles les plus performants dans l'une des catégories qui connaît la plus forte croissance, mais aussi l’une des plus intéressantes en matière de sports motorisés » a ainsi déclaré Sam Paschel, P.-D.G. de Zero Motorcycles.

Premier modèle dévoilé, la Zero XE est le trail le plus léger de la marque avec seulement 101 kg. Extrêmement fine, la moto dispose de roues de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière.

Avec 21 chevaux de puissance, la XE dispose d'une suspension entièrement réglable, un contrôle de traction désactivable, une instrumentation TFT couleur de 2,5 pouces et une batterie amovible de 4,3 kWh.

Côté performances, le modèle XE est doté d’une batterie de 4,3 kWh autorisant des excursions jusqu’à 100 kilomètres (à une vitesse stabilisée de 50 km/h) et une vitesse maximale de 85 km/h.

En Europe, la Zero XE sera proposée dans une configuration homologuée sur route et arrivera sur le marché dans le courant de l'année 2025 à partir de 6 455 euros.

Second modèle dévoilé à Milan, la Zero XB est pour sa part un équivalent 50 cm3, avec une vitesse maximale limitée à 45 km/h. Poids plume avec ses 63 petits kilos, la XB offre 10 chevaux de puissance maximale, des suspensions hydrauliques réglables et une batterie amovible de 2,4 kWh (rechargeable en trois heures) pour 75 kilomètres d’autonomie maximale.

Elle sera commercialisée en France mi 2025 à partir de 4 440 euros.