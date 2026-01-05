Caberg passe à la vitesse supérieure : le casque intelligent qui peut sauver des vies

Développé au siège de Caberg à Bergame, le nouveau système SOS Medical ID repose sur une micropuce NFC directement intégrée dans le casque. Une innovation pensée pour un moment précis : les toutes premières minutes après un choc, lorsque l’information peut faire la différence entre une prise en charge optimale et une intervention à l’aveugle.

Le principe est volontairement simple et universel : aucun QR code à scanner, aucune application à télécharger, aucun mot de passe à connaître.

Il suffit d’approcher un smartphone compatible NFC (la quasi-totalité des téléphones modernes, y compris les iPhone depuis l’iPhone 6) d’une zone dédiée du casque pour accéder immédiatement aux données.

SOS Medical ID : quand chaque seconde compte

Une fois le casque scanné, les premiers intervenants peuvent consulter : allergies connues, pathologies médicales importantes, groupe sanguin, contacts d’urgence et, lorsque possible, la localisation du pilote.

Tout cela sans retirer le casque, sans manipulation complexe, et sans dépendre de la conscience du motard. Une avancée majeure, notamment dans les situations où la victime est inconsciente ou désorientée.

Avec SOS Medical ID, Caberg ne cherche pas à remplacer les normes de protection existantes, mais à ajouter une couche de sécurité active, complémentaire à la protection passive traditionnelle.

Aujourd’hui, le système est déployé sur quatre modèles de la gamme Caberg, mais le message est clair : la marque envisage une généralisation progressive de cette technologie sur davantage de casques à l’avenir.

Le casque n’est plus seulement une protection, mais un outil de survie. Cette initiative marque un tournant dans l’évolution du casque moto : hier : absorber l’impact, aujourd’hui : aider les secours à agir plus vite et mieux.

En intégrant la technologie NFC directement dans le produit, Caberg montre que l’innovation en matière de sécurité ne passe pas seulement par les matériaux, mais aussi par l’intelligence et l’accessibilité de l’information.

Dans un monde où chaque minute compte après un accident, un casque capable de “parler” pour son pilote pourrait bien devenir la norme de demain.