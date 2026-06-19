Fêter ses 20 ans quand on est un constructeur de motos 100 % électriques, c’est déjà une sacrée performance en soi. Pour souffler ses bougies, l’Américain Zero Motorcycles lance en France et en Europe un tout nouveau programme baptisé X Line Experience.

Cette nouvelle initiative propose des expériences de pilotage encadrées à bord des Zero XE et Zero XB, offrant aux pilotes de tous niveaux l’opportunité de découvrir cette nouvelle gamme du constructeur américain.

En ce qui concerne la France, Zero Motorcycles s’est associé au concessionnaire GDC Mobilité (qui en profite pour devenir Centre de Service Agréé X Line) pour prendre possession du circuit du Moto Club de Saint-Chéron, dans l’Essonne (91). Un lieu qui propose aussi un terrain dédié composé de différents parcours et obstacles où les pilotes seront accompagnés sur des itinéraires adaptés à leur niveau.

Pour redécouvrir le motocross

Ce nouveau programme a été pensé pour rendre la pratique du tout-terrain plus accessible, plus économique et plus responsable. Encadrées par des centres partenaires spécialisés, les journées d’essai associent sessions de pilotage guidées, briefings dédiés et assistance technique complète.

« La pratique du tout-terrain est avant tout une histoire de liberté, d’aventure et de connexion avec son environnement, et la gamme X Line offre cette expérience d’une manière totalement inédite. En nous associant à des centres tout-terrain de référence comme le motoclub de Saint-Chéron nous permettons à un plus grand nombre de pilotes de découvrir par eux-mêmes les capacités, les sensations et l’accessibilité du trail électrique » a ainsi affirmé Jarno Middlesbosch, directeur du marketing chez Zero Motorcycles.

Pour plus d’informations et réserver sa place, c’est sur le site Internet de Zero que cela se passe.