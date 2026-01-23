Le pionnier et leader de l’électrique Zero Motorcycles arrive enfin sur le marché des scooters avec le LS1

Après s’être imposée sur le marché des motos électriques, la marque américaine Zero Motorcycles entend maintenant se faire une pièce sur celui des scooters zéro émission.

Avec le LS1 présenté sur le dernier salon de Milan, Zero débarque donc sur le terrain des scooters urbains équivalents 125 cm3.

Son moteur développe une puissance de 8,4 kW (soit 11,4 chevaux) et un couple à la roue arrière de 240 Nm, ce qui le rend accessible aux détenteurs d’un permis A1 ou d’un permis B (avec la formation de 7h). Avec une vitesse de pointe annoncée à 100 km/h, il est paré pour les boulevards périphériques et les liaisons périurbaines.

Une future référence pour la mobilité électrique urbaine et périurbaine ?

De série, il embarque deux batteries amovibles de 1,86 kWh pour une autonomie urbaine de 112 km. L’installation possible d’une troisième batterie optionnelle sous la selle, porte l’autonomie à 173 km. Un score qui place le LS1 tout en haut de la liste des scooters électriques urbains.

Côté recharge, il faut compter environ 4h30 sur une prise domestique standard pour passer de 0 à 90 %. Pour les plus pressés, un chargeur rapide optionnel permet de raccourcir ce délai à 2h40.

Le LS1 est doté de série de l’ABS, d’un contrôle de traction (TCS) désactivable et d’un écran de 5 pouces.

Affiché à 5 230 € (hors aides éventuelles), le scooter Zero LS1 est disponible en France en noir argenté ou blanc. Il est accompagné d’une liste d’accessoires comprenant incluant un pare-brise, un porte-bagage arrière, un top-case, ainsi qu’un chargeur rapide et la troisième batterie optionnelle.