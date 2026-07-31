Souffrant de la concurrence avec l’EICMA, le salon moto numéro un au monde qui se tient chaque année début novembre à Milan, Intermot a pris de grandes décisions pour s’assurer un nouveau souffle.

Conséquence directe de ce nouveau calendrier : il n’y aura pas d’édition Intermot en 2026 ! Il faudra attendre du 19 au 21 février 2027 pour voir le Parc des expositions de Cologne accueillir de nouveau le gratin du monde moto.

Plus d’espace, plus d’exposants, plus d’action, une expérience moto intégrale, voici ce que promet le salon Intermot 2.0.

Intermot se réinvente avec un nouveau concept plus interactif pour les motards

En se calant juste avant la reprise des beaux jours, Intermot vient se placer quasiment en vis-à-vis du très populaire Salon du 2 Roues de Lyon (qui se tiendra quelques jours seulement auparavant, du 11 au 14 février 2027). Et l’inspiration française est particulièrement visible dans les nouveautés annoncées à Cologne, notamment avec l’accent mis sur l’interactivité. Une piste d’essai indoor de 500 mètres permettra de tester directement des motos et des équipements à l’abri du froid hivernal, un Espace Playground offrira des démonstrations dynamiques avec des shows de stunt et des animations constructeurs et une Zone Adventure Travel sera dédiée aux amoureux de trails et de road trips, combinant nouveautés matérielles, accessoires et conférences/présentations de voyages en live. Plus de 1 000 essais seront ainsi possibles chaque jour du salon.

À ce jour, plusieurs grands noms du paysage moto ont d’ailleurs déjà confirmé leur participation au salon Intermot 2027 : Benda, BMW, CF Moto, Ducati, Honda, Horex, Kawasaki, Royal Enfield, Voge, Yamaha et Zero.

Les motos de course au coeur de l’événement

Une vaste et riche exposition de modèles classiques, anciens et modernes, avec des machines de course historiques viendra compléter cet ensemble sous le thème « 100 ans de la Nordschleife du Nürburgring », faisant ainsi le lien avec le monde actuel de la compétition.

Cologne rendra aussi hommage à l’univers de la course sur un vaste espace dédié au MotoGP, à l’Euro-Moto, au motocross, au Dakar et à d’autres championnats. Le parcours « Innovation Walk » illustrera le caractère avant-gardiste du monde des deux-roues motorisés. La gamme d’expositions s’étendra des moteurs ultra-efficaces (y compris les systèmes de propulsion électriques et hybrides) aux innovations en matière de sécurité pour les casques et les vêtements, en passant par les systèmes d’assistance, les embrayages confort, les boîtes de vitesses automatiques et les matériaux recyclés. L’espace « Urban Mobility » (mobilité urbaine) transposera ces perspectives au quotidien des villes.

Des concours de changement de pneus chronométrés, destinés aux apprentis en poste, côtoient des séances approfondies d’orientation professionnelle pour les personnes intéressées par une formation dans ce domaine.

Enfin, bonne nouvelle pour les jeunes visiteurs, l’accès restera gratuit pour les moins de 16 ans.