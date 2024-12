Intermot fait le bilan et donne rendez-vous à l'année prochaine

Le salon Intermot de Cologne a fait sa révolution cette année.

Du 5 au 8 décembre derniers, le rendez-vous allemand a pu compter sur la présence de BMW Motorrad, Ducati, Honda, Kawasaki, Royal Enfield, Suzuki, Sym, Triumph, Yamaha ou encore Zero Motorcycles, représentant plus de 70 % du marché allemand, le plus important d'Europe.

Redevenu un événement annuel à partir de cette édition, Intermot se tenait pour la première fois en décembre, un mois seulement après la grand-messe de l'industrie moto, le salon EICMA de Milan.

Les visiteurs ont largement profité de l’occasion pour découvrir les derniers modèles des constructeurs présents sur près de 50 000 mètres carrés.

En ciblant plus particulièrement les jeunes, notamment avec la présence de nombreux influenceurs et l'événement Kick Starter 125 cm3 et en mettant l'accent sur le sport moto, le salon allemand affiche une affluence encourageante, avec plus de 90 000 visiteurs présents sur l'ensemble des quatre jours.

Intermot se réinvente

Des chiffres qui restent toutefois loin des 600 000 visiteurs du dernier salon EICMA de Milan, ou même des 150 000 personnes présentes lors de l'édition 2024 du Salon du 2 Roues de Lyon, faisant de l'événement français le deuxième rendez-vous moto d'Europe.

Intermot, qui s'est fixé comme objectifs d'attirer encore plus de marques pour sa prochaine édition (300 étaient présentes cette année), et d'ouvrir au public au moins un hall d'exposition supplémentaire en 2025, semble repartir sur des bases solides.

Une ambition que l'on pourra découvrir du 4 au 7 décembre 2025, date de la prochaine édition du salon Intermot de Cologne.