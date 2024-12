Salon de la moto Intermot : c'est parti pour le show !

Alors qu'il se tenait jusqu'ici tous les deux ans, le salon Intermot de Cologne est désormais un rendez-vous annuel.

De retour en 2024, l’événement allemand, qui ouvre ses portes aujourd'hui, jusqu'à dimanche prochain (de 9 heures à 18 heures tous les jours), affiche un beau programme, notamment avec la présence de la plupart des grands noms du marché moto : BMW Motorrad, Ducati, Honda, Kawasaki, Royal Enfield, Suzuki et Yamaha, entre autres, y présenteront leurs nouveaux modèles au public.

Ducati sera même présent avec une première mondiale exclusive, qui prend place aux côtés des Multistrada, Panigale, du Streetfighter V2/S et de divers modèles de la gamme Scrambler.

Yamaha, y expose les nouvelles R9 et MT-07, la famille Tracer 2025 et la mise à jour de la Ténéré 700.

Du côté de Kawasaki, on peut découvrir la nouvelle Z900, les Versys 1100 (SE), Ninja 1100SX (SE) et la W230/Meguro S1.

Une pluie de nouvelles motos à découvrir à Cologne

Jouant à domicile, BMW sera aussi de la partie avec les nouvelles motos des séries M et S, dont la superbike S 1000 RR. Le scooter C 400 X est quant à lui présentée en tant que véhicule de mobilité urbaine.

Chez Suzuki, ce seront les DR-Z4SM et DR-Z4S qui sont à l'honneur. La nouvelle GSX-S1000 sera également exposée.

Royal Enfield présente au public allemand son nouveau Bear 650, tandis que chez Honda, ce seront les deux concepts électriques, l'inédite GB350S et le moteur trois-cylindres avec compresseur électrique dévoilés à Milan qui devraient attirer tous les regards.

Une occasion unique pour les passionnés de découvrir en avant-première de nombreuses nouveautés 2025 qui arriveront dans les concessions dans les mois à venir.

Outre les ultimes modèles des catalogues des constructeurs, le salon Intermot accueille également plusieurs teams et pilotes engagés en compétition. L'accent sera mis sur le championnat international allemand (IDM), mais la nouvelle Twin Cup et la catégorie Superstock seront également représentées à Cologne. L'équipe VE 76 Racing Team est présente avec ses pilotes, dont Sheridan Morais, ainsi que des camions et des motos de course. Florian Alt, champion IDM Superbike 2023, sera également sur place, tout comme le pilote italien Lorenzo Zanetti. L'équipe BMW du champion du monde en titre de Superbike, Toprak Razgatlioglu pourrait également réserver une surprise aux fans.

Pour le programme complet d'Intermot 2024 et toutes les infos sur cette nouvelle édition : rendez-vous sur le site officiel du salon.