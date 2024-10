Les nouveautés rétro W230 et Meguro S1 font leur apparition dans la gamme Kawasaki 2025

Nous vous l’annoncions il y a quelques semaines, les Kawasaki W230 et Meguro S1 vont arriver dans le catalogue de la marque très bientôt.

Jusque-là réservés aux marchés asiatiques, les deux modèles reposent sur une base moteur commune, un monocylindre refroidi par air développant 19 chevaux à 7 600 tr/min, pour un couple maximal de 20 Nm à 6 100 tr/min. Appartenant respectivement à la famille W et à la lignée Meguro, chaque machine se distingue par son approche stylistique. Le modèle W230 est justement présenté comme « l'icône originale » par Kawasaki, tandis que la Meguro S1 fait référence au populaire modèle SG 250cc des années 1960.

Avec l'un des poids les plus faibles de la catégorie rétro sport 250cc, 143 kg, et une hauteur de basse, la W230 et la Meguro S1 se veulent accessibles à tous les profils de pilotes.

Deux modèles qui partagent une base commune

À l'avant, on retrouve une fourche télescopique de 37 mm de diamètre, tandis qu'à l'arrière, deux amortisseurs offrant un réglage de précharge sur cinq crans assurent la suspension. Les garde-boue en acier à l'avant et à l'arrière, les échappements de style « pea-shooter », les roues à rayons et les compteurs jumeaux à l'ancienne renforcent le look rétro des motos.

Au jeu des différences, les deux machines se distinguent par leur style et leur finition. Par exemple, le réservoir de carburant de la W230 est peint et orné d'un badge W en 3D, tandis que celui de la Meguro est chromé avec des panneaux peints et arbore un évocateur badge Meguro. L'apparence des compteurs et la finition des selles diffèrent également.

La Kawasaki W230 sera disponible en bleu et noir, tandis que seul un coloris noir sera au catalogue en 2025 pour la Meguro S1.