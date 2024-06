Une arrivée inattendue dans le catalogue Kawasaki

En voilà une que l’on n’attendait pas vraiment en Europe.

Présentées en 2023 et jusqu’ici réservées aux marchés asiatiques, qui raffolent toujours des motos de petites et moyennes cylindrées, les Kawasaki W 230 et Meguro S1 sont deux modèles quasiment identiques.

Avec son look rétro et son monocylindre refroidi par air développant 19 chevaux à 7 600 tr/min, pour un couple maximal de 20 Nm à 6 100 tr/min, la Kawasaki W 230 ne fait pas exactement figure de candidate idéale pour briller sur le marché européen.

Et pourtant, à en croire les informations de nos confrères allemands de Motorradonline.de, elle viendra bel et bien garnir les concessions de Kawasaki outre-Rhin dès l’année prochaine.

L'Allemagne avant la France ?

Très classique dans son apparence, la petite sœur de la W800 déjà commercialisée en France dispose d’un châssis et d’un bras oscillant en acier, d’une fourche télescopique standard avec soufflets, de deux amortisseurs à l’arrière et de roues de 18 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Si l’éclairage est full LED et que le démarreur est électrique, l’instrumentation se veut très classique avec deux compteurs analogiques et un petit écran numérique.

Des premiers tours de roues en Allemagne pour la Kawasaki W 230 qui pourrait laisser augurer une commercialisation sur d’autres marchés européens, à la manière de la Kawasaki Estrella (aussi appelée W 250), aujourd’hui disparue en Europe mais toujours commercialisée au Japon.

Une nouvelle concurrente pour la Royal Enfield Classic 350 ?