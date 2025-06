Kawasaki prolonge ses offres carrément K

Lancées dès le mois de mars dernier, les offres « Carrément K » de Kawasaki sont finalement prolongées jusqu'à la fin du mois d'août prochain.

C'est donc toujours le moment de profiter des nombreux avantages clients proposés par la marque japonaise.

Le bridage A2 reste donc à 1 euro sur l'ensemble de la gamme 650 cm3 (hormis la Versys). Un même montant est à ajouter pour le silencieux Arrow sur l'Eliminator 500 et Eliminator 500 SE, tout comme pour profiter du shifter sur la nouvelle Z900 en configuration full.

La firme d'Akashi propose également jusqu'à 1 100 euros d'aide sur la facture des permis A1 et A2 et sous forme d'aide à la reprise pour l'achat d'une moto neuve de la marque.

Pour l'achat d'une Ninja ZX-4R 2025, Ninja ZX-4RR 2025, Z650 2025, Ninja 650 2025, Vulcan S 2025, Ninja 1100SX 2025 et Ninja 1100SX SE 2025 ce sont aussi 1 100 euros d'accessoires Kawasaki qui sont offerts.

Grosses promos sur les électriques et hybrides

Les modèles électriques Kawasaki Z e-1, Ninja e-1 et hybrides Z 7 Hybride et Ninja 7 Hybride profitent quant à eux toujours de tarifs remisés, respectivement affichés à 4 999 euros, 5 599 euros et 7 999 euros.

Les modèles off-road de la marque ne sont pas en reste avec des remises allant jusqu'à 3 600 euros sur les Enduro et 2 400 euros sur les Cross.

Enfin, les millésimes 2024 encore en stock profitent eux aussi de remises allant jusqu'à 3 000 euros selon les modèles.