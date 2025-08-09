Le Honda CUVe  est-il le scooter électrique urbain parfait ?

Étonnant pour un scooter, ce Honda est conçu avec un monobras ! Le moteur y est intégré, très esthétique, et ce n’est pas la seule partie qui saute aux yeux : la signature lumineuse est soignée, les carénages de la version blanche que nous essayons ont de belles courbes. Ni les plastiques ni les repose-pieds du passager – non équipés de caoutchoucs – ne sont laissés au hasard. On sent que les ingénieurs ont pensé à tout.

En discutant avec eux, on apprend aussi que le triangle ajouré du garde-boue avant a été imposé par le design. Il a donc fallu travailler pour réduire les turbulences sur la roue avant malgré ce trou afin de conserver de la maniabilité. Idem sous le véhicule où une lame moulée dans le carénage vient casser le flux d’air. Finalement, c’est un 125, mais on dirait qu’il a été développé avec un aérodynamisme de MotoGP. En fait, on doit tout à certains ingénieurs Honda, dont plusieurs s’autoproclament « obsédés par les détails ». On confirme !

Ergonomie compacte, mais agréable

À la vue du gabarit, je me demande comment mes 1m80 vont tenir. Étonnamment, on est bien installé. Le guidon est particulièrement court et largeur, mais le plancher plat accueille mon 43 sans souci. Je n’ai pas de place pour une autre position, sauf à reculer mes pieds. La position de conduite est agréable. Les jambes ne sont pas trop repliées, on a les genoux à 90°. En revanche, tout le haut du corps est très exposé. Un pare-brise et des pare-mains existent en option, mais nous n’avons pas pu les tester. La selle située à 760 mm donne un accès facile au sol. Il faut dire que les 120 kg se manient facilement pour moi, mais tout semble prévu pour que les petits gabarits soient à leur aise.

L’ergonomie est bonne, les boutons sont accessibles avec mes gants en taille 11, mais les plus petites mains pourraient avoir plus de peine à accéder au commodo des clignotants situés en bas. Idem pour l’appel de phare situé tout en haut du bloc.

La version CUVe Connected propose à la place du tableau de bord standard, un écran TFT de 7 pouces entièrement en couleur et synchronisé avec la nouvelle application RoadSync Duo. Non seulement cet écran est facile à utiliser, mais, en plus, le joystick de contrôle est très réactif, les couleurs et l’interface sont claires et on a accès à musique, téléphone et GPS directement sur la planche de bord.

Le système de guidage qui repose sur Mapbox anticipe aussi le niveau des batteries à l’arrivée à destination. Un détail qui peut s’avérer utile. Seul bémol, cette tablette de bord est très massive par rapport au fin guidon (NDLR : on a déjà vu pire intégration), mais surtout, elle ajoute 600 € au prix du scooter !