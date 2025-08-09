On trouve beaucoup de « petites » attentions sur ce scooter : une prise USB-C dans le vide-poche, une béquille centrale, un crochet pour maintenir un sac sur le plancher plat, un frein à main et une marche arrière ! Il n’en fallait pas moins pour compenser l’absence de stockage sous la selle, occupé par les deux batteries amovibles de 1,3 kWh et 10 kg chacune (50,3 V).

Légèrement différentes en capacité par rapport à celle du EM1e (éq. 50 cm3), mais toujours le MPP (Mobile Power Pack) de 2e génération. Qui dit deux batteries dit aussi deux chargeurs, qui sont d’ailleurs imposants. Pour la capacité d’emport, il faudra aussi passer par la case option : top-case de 35 L et 45 L sont disponibles, aussi en version « smart » déverrouillable électriquement avec la clé.

Sa maniabilité fait sa force. Déjà, son empattement de 1 310 mm aide ses roues de 12 pouces à tourner dans un mouchoir de poche, mais surtout à réagir à la moindre impulsion au guidon. C’est même étonnant ! Sauf qu’on s’en sert surtout pour éviter les nids-de-poule, car les suspensions remontent vite les chocs. Leur course, 90 mm à l’avant et 75 mm à l’arrière, limite l’absorption des grosses bosses. On se surprend donc à éviter les petits bouts de bitume abîmés, les plaques d’égout et autres joyeusetés dénivelées que nos amis « british » ont eu la bonne idée de placer en plein milieu de la chaussée. Au moins, la selle est agréable.

Bonnes performances électriques, mais limitées dans l’absolu

Les performances pures ne sont pas vraiment plus réjouissantes. 83 km/h de vitesse de pointe (92 km/h affichés avec le vent dans le dos, en descente). Si ce scooter est un urbain, sa vitesse de pointe restreint nécessairement son usage. Si on peut envisager de prendre une voie rapide avec un équivalent thermique 125 cm3, on ne s’aventure que sur les chaussées limitées à 70 km/h avec un CUVe. Ceci dit, si les métropoles françaises prennent le pli de la capitale, on sera bientôt tous à 50 km/h…

L’autonomie WMTC est de 72 kilomètres. Dans les faits, nous sommes partis avec 100 % de batterie, et, après 45 kilomètres, nous étions tombés à 25 % de charge. Par conséquent, on peut estimer le rayon d’action utile du CUVe entre 50 et 60 kilomètres. La recharge est annoncée par Honda en 2h40 de 25 % à 75 %, et en 6 heures de 0 à 100 %. Les deux batteries branchées en série doivent être présentes pour faire fonctionner le scooter, et, en cas de niveau de charge différent, c’est la moins chargée qui est limitante.

Le moteur qui développe 6 kW (8,15 ch) au maximum (en crête) n’est assurément pas un foudre de guerre. 3 modes de conduite sont disponibles au commodo droit : éco, normal et sport. Si le mode éco peut servir pour les hypercentres, on est obligé de se mettre en mode sport ou normal lorsqu’on veut aller efficacement d’un point A à un point B.

L’accélération est douce, plutôt linéaire, typique Honda. Après 60 km/h, les reprises sont vraiment molles, mais on pouvait s’y attendre.