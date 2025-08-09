3. L'avis de la rédaction sur le Honda CUVe
Doucement, mais sûrement, le Honda CUVe est affiché à un tarif attractif : 3 999 € en standard, et 4 599 € dans sa version Connected. Certes, il ne rivalise pas avec un thermique comme le Yamaha Nmax 125 cm3 (9 kW, 3 599 €) en termes de polyvalence, mais est affiché au même prix que son cousin lointain, le thermique Honda SH125i (9,6 kW, 3 999 €).
Dans la cour de l’électrique, on pense notamment à la marque Niu, bien implantée en France et dont les modèles FQi 500 (6,4 kW, 95 km/h, CBS, 3 799 €) et le NQiX 500 (9 kW, 100 km/h, ABS, 4 499 €) sont aussi bien placés.
Chez Pink, on trouve le Pink Pop Plus (5 kW, 85 km/h, 3 490 €) tandis que chez Segway, le E300SE (10 kW, 105 km/h, ABS, 4 799 €) offre un équipement supérieur, mais moins de garantie et de fiabilité que le Honda.
Disponible en 3 couleurs, le Honda CUVe sera disponible dès septembre 2025 en concessions. L’entretien est prévu tous les 7 000 km ou une fois par an, une pignonnerie entre le moteur et la roue nécessite une petite vidange d’huile de pont tous les deux ans. Les batteries sont garanties 3 ans, mais le véhicule est garanti 6 ans, comme les autres deux-roues de route vendus par Honda en France.
Le CUVe nous a convaincus. Il est soigné, bien pensé, pratique et très maniable. On l’aime surtout pour son design et ses batteries amovibles. Mais avec une puissance de 6 kW, une vitesse de pointe un peu limite et une autonomie encore timide, on peut hésiter avec un vélo électrique pour un usage purement urbain. Question sécurité, le CBS est efficace, mais un freinage plus performant avec un ABS aurait permis à ce scooter électrique de se démarquer par la devise Honda « Safety First ». Pour cette première étape, le Nippon mise sur la légèreté et un prix contenu au vu de la qualité perçue et des garanties. À suivre !
Caradisiac a aimé
-
L’effort sur le look
-
Les aspects pratiques
-
Le silence absolu
Caradisiac n'a pas aimé
-
Vitesse de pointe limite pour le périurbain
-
Absence d’ABS
-
Pas de place sous la selle
|Honda CUVe
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique du Honda CUV e
- Moteur : Électrique E-Drive latéral
- Puissance maximale : + 6 kW
- Couple maximal : 22 Nm
- Autonomie : + 70 km (mode WMTC, classe 1)
- Vitesse max en marche arrière : 3 km/h
- Consommation : 63 kWh/km
- Batterie : 2 batteries amovibles, Lithium-ion, 50,3 V, 1,3 kWh, 10,2 kg (par unité)
- Dimensions batterie (LxlxH) : 298 x 177,3 x 156,3 mm
- Chargeur : Externe, 100/240 V 50/60 Hz monophasé, 270 W
- Temps de charge : (0-100 %) 6 heures, (0-75 %) 160 minutes
- Nombre de cycles : Supérieur à 2 500
- Cadre : Ouvert en acier
- Longueur : 1.970 mm
- Largeur : 675 mm
- Hauteur : 1.100 mm
- Empattement : 1 310 mm
- Angle de chasse : 26°
- Chasse : 77 mm
- Rayon de braquage : 1,99 m
- Hauteur de selle : 760 mm
- Garde au sol : 145 mm
- Poids en ordre de marche : 119 kg, Connected 120 kg
- Suspension avant : Fourche télescopique ø 26 mm, débattement 90 mm
- Suspension arrière : Monoamortisseur, débattement 75 mm
- Roues : Jantes en aluminium, avant 12 x MT2.15, arrière 12 x MT2.50
- Pneu avant : 100/90-12 59J
- Pneu arrière : 110/90-12 64J
- Frein avant : Simple disque hydraulique ø 190 mm avec étrier simple : piston, système combiné CBS
- Frein arrière : Tambour ø 130 mm, système combiné CBS
- Instruments : écran TFT 5 pouces // Connected écran TFT 7 pouces connecté
- Sécurité : Système combiné CBS
- Éclairage : LED avant et arrière
- Équipements : Smart Key, assistance à la marche arrière, prise USB-C, 3 modes de conduite, système antidémarrage… // Connected +
- interface RoadSync Duo et navigation dédiée
Photos (21)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération