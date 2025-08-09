Doucement, mais sûrement, le Honda CUVe est affiché à un tarif attractif : 3 999 € en standard, et 4 599 € dans sa version Connected. Certes, il ne rivalise pas avec un thermique comme le Yamaha Nmax 125 cm3 (9 kW, 3 599 €) en termes de polyvalence, mais est affiché au même prix que son cousin lointain, le thermique Honda SH125i (9,6 kW, 3 999 €).

Dans la cour de l’électrique, on pense notamment à la marque Niu, bien implantée en France et dont les modèles FQi 500 (6,4 kW, 95 km/h, CBS, 3 799 €) et le NQiX 500 (9 kW, 100 km/h, ABS, 4 499 €) sont aussi bien placés.

Chez Pink, on trouve le Pink Pop Plus (5 kW, 85 km/h, 3 490 €) tandis que chez Segway, le E300SE (10 kW, 105 km/h, ABS, 4 799 €) offre un équipement supérieur, mais moins de garantie et de fiabilité que le Honda.

Disponible en 3 couleurs, le Honda CUVe sera disponible dès septembre 2025 en concessions. L’entretien est prévu tous les 7 000 km ou une fois par an, une pignonnerie entre le moteur et la roue nécessite une petite vidange d’huile de pont tous les deux ans. Les batteries sont garanties 3 ans, mais le véhicule est garanti 6 ans, comme les autres deux-roues de route vendus par Honda en France.

Le CUVe nous a convaincus. Il est soigné, bien pensé, pratique et très maniable. On l’aime surtout pour son design et ses batteries amovibles. Mais avec une puissance de 6 kW, une vitesse de pointe un peu limite et une autonomie encore timide, on peut hésiter avec un vélo électrique pour un usage purement urbain. Question sécurité, le CBS est efficace, mais un freinage plus performant avec un ABS aurait permis à ce scooter électrique de se démarquer par la devise Honda « Safety First ». Pour cette première étape, le Nippon mise sur la légèreté et un prix contenu au vu de la qualité perçue et des garanties. À suivre !

La fiche technique du Honda CUV e