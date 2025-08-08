Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE
Billet d'humeur

Dainese vendu pour 1€ : le coup de tonnerre qui secoue l'industrie moto - Décryptage d'une opération financière explosive

Dans Moto / Equipement

Jérôme Burgel

0  

Le groupe Dainese, référence mondiale de l’équipement moto haut de gamme (incluant aussi AGV pour les casques et TCX pour les bottes), vient d’être cédé pour… un euro symbolique. Une information qui peut paraître choquante à première vue, mais qui cache une réalité financière bien plus complexe.

Dainese vendu pour 1€ : le coup de tonnerre qui secoue l'industrie moto - Décryptage d'une opération financière explosive

En 2022, le fonds d’investissement américain Carlyle avait racheté le groupe Dainese, alors encore partiellement détenu par son fondateur Lino Dainese. Le deal incluait les marques Dainese, AGV et TCX. Mais cette acquisition n’a pas été financée en fonds propres : Carlyle a eu recours à un levier de dette, empruntant plus de 260 millions d’euros auprès de deux sociétés de crédit privées, HPS Investment Partners et Arcmont Asset Management.

Début juillet 2025, les deux créanciers ont même injecté 25 millions d’euros supplémentaires pour maintenir la stabilité financière de Dainese, dans l’attente d’une restructuration.

Dainese vendu pour 1€ : le coup de tonnerre qui secoue l'industrie moto - Décryptage d'une opération financière explosive

Dainese : une dette colossale, des ventes en baisse

Malheureusement, les ventes des dernières années n’ont pas permis à Dainese de générer les revenus nécessaires pour faire face à ces dettes. Le groupe aurait accumulé 120 millions d’euros de pertes en 2024. Et avec une dette arrivant à échéance en 2028, l’équation devenait intenable.

C’est dans ce contexte que Carlyle a accepté de céder le contrôle de Dainese à ses créanciers pour un euro symbolique, via un classique échange dette contre capital. Ce mécanisme permet aux créanciers de devenir actionnaires majoritaires d’une entreprise en difficulté, en échange de l’annulation (partielle ou totale) de la dette.

Ce type de manœuvre n’a rien d’exceptionnel dans le monde du private equity. Carlyle, comme d'autres fonds (KKR, BC Partners…), a souvent recours à cette stratégie lorsque ses entreprises en portefeuille deviennent trop coûteuses à maintenir à flot, surtout dans un contexte de taux d’intérêt élevés.

Dainese n’a pas encore officiellement communiqué sur les conséquences concrètes de cette restructuration. Si certaines sources affirment qu’aucun changement n’est prévu pour les salariés ou les clients, il est permis d’en douter. Une chose est sûre : pour survivre, le groupe devra se réinventer.

La marque au petit démon rouge vit un tournant critique de son histoire. Reste à espérer que ce passage de témoin permettra à Dainese, AGV et TCX de conserver leur identité et leur excellence technique, tout en redevenant compétitifs sur un marché devenu plus rude.

Dainese vendu pour 1€ : le coup de tonnerre qui secoue l'industrie moto - Décryptage d'une opération financière explosive
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/