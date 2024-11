Un trail Yamaha Ténéré 700 revu en profondeur pour 2025

Si Yamaha a revu en profondeur son roadster star, la MT-07, la marque aux diapasons poursuit la présentation de son catalogue 2025 avec une toute nouvelle Ténéré 700.

Esthétiquement, le nouveau design du phare comprend quatre unités de LED individuelles empilées dans une structure en aluminium, avec une monture en « Y ». Véritable trail, la Ténéré 700 dispose également d'une roue avant de 21 pouces conçue pour rouler sur toutes les routes, goudronnées ou non et de nouveaux protège-mains.

Deux nouveaux coloris distinctifs complètent le style caractéristique de la Ténéré, afin de souligner les capacités de la moto. Le modèle standard et celui à hauteur de selle abaissée sont proposés au choix en Frozen Titanium ou en Icon Blue, une variante de la livrée classique qui décore les cross YZ et enduros WR depuis 1996.

Par rapport au modèle précédent, le réservoir de carburant a été avancé. Le dessus du réservoir de 16 litres est désormais plus bas que celui du modèle de la génération précédente. Ces modifications contribuent à une répartition plus équilibrée du poids.

Reposant également sur le moteur CP2 de 690 cm3, désormais conforme aux normes Euro5+, la nouvelle Ténéré 700 profite de l'adoption du système YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) qui permet, pour la première fois sur la plateforme CP2, de bénéficier de différents modes moteur : Sport et Explorer. Il suffit d’appuyer sur un bouton situé à droite pour basculer d'un mode à l'autre

Le conduit d’admission d’air a également été modifié par rapport aux éditions précédentes de la Ténéré 700. Il est désormais plus court et contribue à une courbe de couple plus généreuse en bas de la plage d’utilisation.

Plusieurs autres mises à jour mécaniques ont été apportées comme une position de la came d'embrayage avancée (35° dans le sens des aiguilles d’une montre) tandis qu'un cache de protection lisse et minimaliste a été ajouté. Grâce à ces modifications, le système d’embrayage et le cache de protection n’interfèrent donc pas avec la jambe du pilote.

Au rayon des nouveautés, la partie-cycle n'est pas en reste avec une nouvelle fourche inversée entièrement réglable disposant de tubes de 43 mm résistants à la flexion et offrant un débattement de 210 mm (190 mm sur la version à selle abaissée) contribuant à une garde au sol de 240 mm (225 mm sur la version à selle abaissée). Les caractéristiques d’amortissement en compression et en détente peuvent être réglées avec précision en tournant les vis situées à chaque extrémité de la fourche, tandis que le réglage de la précharge de 15 mm est une nouvelle caractéristique facilement accessible par le biais du dispositif de réglage situé sur chaque bras de fourche. Yamaha a également mis au point de nouveaux tés de fourche, avec un support inférieur en aluminium forgé et une couronne en aluminium moulé.

À l'arrière, la nouvelle configuration associe une tringlerie de conception entièrement nouvelle à un amortisseur arrière révisé, qui offre un réglage facile de la précharge, de la compression et de l’amortissement.

Le support de silencieux a été amélioré et un patch a été ajouté au dosseret. Les points de fixation du porte-bagages ont également été renforcés, tandis que le contacteur de béquille latérale a été redessiné et déplacé.

La nouvelle gamme Ténéré 700 profite aussi d'un nouveau tableau de bord TFT de 6,3 pouces, installé à la verticale, à la façon des road books montés sur les machines de rallye. L'écran offre une connectivité smartphone pour accéder à une multitude de fonctionnalités, notamment les notifications des appels téléphoniques et des messages, ainsi qu'à la musique et à la navigation grâce à l’application MyRide. Ces fonctions peuvent être contrôlées à l’aide du commodo gauche. Une prise USB-C est aussi disponible. En complément du nouvel affichage TFT, de nouveaux ensembles de commodos offrent plus de fonctionnalités et rendent l'utilisation des nombreuses fonctions plus intuitives. Les clignotants ont eux aussi été améliorés, avec de nouvelles fonctionnalités ajoutées au commodo de gauche : signalisation à trois clignotements ou clignotants continus avec arrêt automatique.

Pour offrir au pilote de la Ténéré 700 un contrôle ultime en tout-terrain, il est possible de désactiver les systèmes d’antipatinage et d’ABS de manière à obtenir un contrôle total sur les surfaces non stabilisées.

Moto la plus vendue de sa catégorie, la Ténéré 700 donc un statut à défendre, et compte sur cette large mise à jour pour y arriver.

Ainsi, en plus de la nouvelle Ténéré 700 de série, une variante équipée d'une selle abaissée et de suspensions à débattements plus courts est proposée aux pilotes qui veulent bénéficier d'une position plus basse. Grâce à sa version compatible avec les permis A2, la Ténéré 700 est accessible aux pilotes de tous âges et de toutes expériences.

Une Ténéré 700 Rally encore plus extrême

En complément de la version standard, Yamaha décline également la Ténéré 700 en version Rally.

Une moto rendant hommage aux emblématiques motos de rallye du passé, la Ténéré 700 Rally affiche la couleur avec une livrée inspirée du modèle historique de 1983, un garde-boue avant haut, des jantes dorées et arbore le design emblématique Speedblock utilisé sur les motos de compétition Yamaha d’époque.

La Ténéré 700 Rally est équipée de suspensions à plus longs débattements avec une fourche KYB haut de gamme entièrement réglable. Intégrant des tubes renforcés et un revêtement spécial pour réduire le frottement, la fourche bénéficie d'une course augmentée de 20 mm par rapport à la fourche de série, pour un débattement de 230 mm. Une augmentation similaire de la course de l’amortisseur offre une garde au sol totale de 255 mm.

La Ténéré 700 Rally est également dotée d’un solide sabot moteur en aluminium de 4 mm d'épaisseur, tandis que la selle d’une seule pièce est également spécifique à la version Rally.

La selle offre un ensemble ergonomique légèrement différent du modèle de série, avec une position de pilotage plus haute et plus droite. La selle de la Ténéré 700 Rally, plus épaisse que la selle de série et dotée d’une finition bi-matière avec un logo Rally en relief, offre un confort supplémentaire en position assise et une hauteur de 910 mm. Comme sur les machines de compétition, les repose-pieds sont 228 g plus légers que sur la version de base, offrent une plus grande surface de contact et sont fortement crantés pour participer à la stabilité.

La Ténéré 700 Rally propose également un thème de tableau de bord supplémentaire appelé Raid : une présentation inspirée des road books qui supprime la plupart des informations importantes lors de trajets sur route au profit d’informations plus utiles lors d’une sortie tout-terrain.

Pour le moment, Yamaha n'a pas encore communiqué les tarifs ni les dates de disponibilité de ses Ténéré 700 2025.