Une toute nouvelle Yamaha MT-07 arrive en 2025 !

Il était temps de réagir pour Yamaha.

Dopée par une concurrence toujours plus aiguisée sur le segment des roadsters de moyenne cylindrée, notamment la nouvelle Honda CB750 Hornet, Yamaha a décidé, enfin, de revoir son best-seller de la cave au grenier.

C'est donc une toute nouvelle Yamaha MT-07 que l'on découvre.

Une moto qui repose toujours sur le pétillant moteur bicylindre CP2 de 690 cm3, qui profite d'une sonorité améliorée. Une plateforme CP2 qui bénéficie, pour la première fois de l'intégration de l'accélérateur électronique YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) et d'un embrayage antidribble assisté. Grâce à cette technologie d’accélérateur "ride-by-wire", la réponse à l’accélération de la MT-07 offre désormais trois réglages modes de conduite (Sport, Street et Custom) qui changent les caractéristiques de puissance en fonction des préférences du pilote et de l’état de la route. Le système YCC-T facilite également la mise en place du contrôle de traction et de la transmission Y-AMT (la transmission manuelle automatisée), et permet d'équiper le modèle du shifter Yamaha de troisième génération en option. Une innovation proposée en exclusivité sur la MT-07 Y-AMT 2025, qui permet aussi l'adoption d'un régulateur de vitesse disponible de série. Le pilote peut aussi choisir entre trois cartographies de puissance et deux niveaux de contrôle de traction, qui peut être désactivé.

Une pluie de nouvelles technologies pour la Yamaha MT-07 2025

Pour les MT-07 équipées du système Y-AMT (poids de 186 kg), des réglages moteur supplémentaires s'adaptent au mode sélectionné. En mode manuel (MT), le roadster utilise les mêmes modes que la version à boîte mécanique. Dans le mode de transmission automatique (AT), le pilote peut choisir entre D et D+. Les deux options proposent des schémas de changement de vitesses différents, D produisant des passages de rapport équilibrés pour une utilisation quotidienne, tandis que D+ offre un pilotage plus sportif avec des changements de vitesse intervenant à plus hauts régimes. Les changements de vitesse s'effectuent à l'aide d'une commande à double effet placée à gauche. Le pilote peut soit utiliser son pouce et son index pour passer au rapport supérieur avec la commande "+" et rétrograder avec la commande "-", soit opter pour un fonctionnement à un seul doigt en utilisant uniquement l’index pour tirer la commande "+" (rapport supérieur) et pour la pousser (rétrograder).

Malgré l'ajout de ces nouvelles technologies, la Yamaha MT-07 2025 ne pèse que 183 kg, soit un kilo de moins que le modèle précédent.

Côté style, la nouvelle MT-07 reprend les codes de sa grande sœur la MT-09 avec un nouveau carénage et à un phare à LED bifonctionnel entièrement repensé et restylisé. La partie arrière de la moto est elle aussi inédite. Le style du réservoir est également nouveau, même s'il conserve sa capacité de 14 litres.

L'adoption de nouvelles roues (montées de pneus Dunlop Sportmax Q5A) permet d'économiser près de 500 g sur le poids non suspendu, tandis que des composants tels que la batterie et le té supérieur en aluminium moulé offrent également des gains de poids significatifs. À lui seul, le carénage de la MT-07 de quatrième génération est à l’origine d’un gain de 600 g. De nombreux composants comme le filtre à air, la chaîne et même le bouchon de réservoir ont été redessinés pour gagner quelques grammes supplémentaires.

Bénéficiant de lignes plus étroites et d'une hauteur de selle de 805 mm, la MT-07 2025 se veut toujours une moto accessible à un large éventail de pilotes. Le guidon est plus large de 18 mm, rabaissé de 22 mm et reculé de 9,3 mm, tandis que les repose-pieds sont rabaissés de 10 mm, ce qui augmente l'espace pour les jambes.

La quatrième génération de la MT-07 est dotée d'un système d'amplification acoustique innovant, avec une admission réglée pour optimiser la sonorité du moteur dès l’ouverture des gaz et un amplificateur acoustique qui se compose de quatre ouvertures sur le nouveau cache de réservoir, qui optimisent le son du moteur et canalisent les ondes sonores vers le pilote.

La Yamaha MT-07 2025 évolue également au niveau de sa partie-cycle avec l'adoption d'une nouvelle fourche inversée de 41 mm, associée au nouveau châssis (le diamètre et l'épaisseur des tubes d'acier ont été optimisés, de même que les plaques de renfort) pour offrir un pilotage plus sportif, tandis que le nouveau té supérieur en aluminium moulé est une première sur une Yamaha de grosse cylindrée. Parallèlement aux nouvelles suspensions, des étriers de frein à quatre pistons et à montage radial sont également adoptés pour la première fois sur une MT-07.

Un écran TFT couleur de 5 pouces offrant quatre thèmes différents au pilote, qui peuvent être sélectionnés par le biais du commodo sur le guidon affiche le compteur de vitesse et le compte-tours, la jauge de carburant, la consommation moyenne de carburant, la température de l'air et l'indicateur de rapport engagé. Il peut être connecté au smartphone du pilote via l’application gratuite MyRide. L'application permet au pilote de répondre aux appels en cours de route et de gérer sa musique tout en roulant, ainsi que de modifier les paramètres de la moto. Les pilotes peuvent également installer l'application gratuite Garmin StreetCross et la coupler au tableau de bord de la MT-07 pour offrir une navigation sur carte complète ou virage par virage avec des informations sur le trafic en temps réel.

Les Yamaha MT-07 2025 et MT-07 Y-AMT, ainsi que leurs versions A2 bridées à 35 kW, seront disponibles dans trois coloris : Ice Storm, Icon Blue et Tech Black, à des tarifs qui n'ont pas encore été communiqués par la marque aux diapasons.