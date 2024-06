Yamaha se met aussi à l'automatique avec une technologie inédite

Après Honda et ses DCT et E-Clutch, ou plus récemment BMW avec son Automated Shift Assistant, c’est au tour de Yamaha de présenter son ultime génération de boîte de vitesses : la Y-AMT, pour Yamaha Automated Manual Transmission.

Car oui, la nouvelle technologie de Yamaha est à la fois une boîte manuelle, même si elle permet de s’affranchir du levier d’embrayage et du sélecteur, et automatique.

En mode manuel, tout d’abord (MT), tout se fait directement depuis le guidon via des petites gâchettes. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour changer de vitesse rapidement et avec précision, sans avoir à actionner un levier d'embrayage.

Les changements de vitesse sont gérés par l'index et le pouce, par l'intermédiaire d'une commande double : un bouton « + » pour les monter les rapports et un bouton « - » pour rétrograder. Pour bénéficier d'un contrôle optimal en pilotage sportif, la commande « + » peut même être tirée pour passer à la vitesse supérieure, mais aussi poussée pour passer à la vitesse inférieure avec l'index seul. Il suffit ainsi d'un mouvement des doigts minime pour effectuer les changements de vitesse.

Seconde possibilité offerte par ce nouveau système, une transmission entièrement automatique : AT. Un mode qui permet au pilote de choisir entre deux programmes, facilement modifiables via un bouton « mode » dédié, actionné par le pouce.

Ainsi, le mode « D+ » propose une dynamique de changement de vitesse sportive, passant les rapports à haut régime, tandis que pour les trajets quotidiens ou sur autoroute, le mode « D » des changements de vitesse plus doux, tout en maintenant un régime moteur bas. En mode « AT », le pilote peut également choisir de changer de vitesse manuellement à tout moment en utilisant simplement la commande double « + » et « - ».

Un système qui n’est pas sans rappeler la technologie YCC-S (Yamaha Chip Controlled Shift) développée il y a près de vingt ans, avec embrayage hydraulique automatique qui permettait au pilote de changer de rapport manuellement à l'aide d'une commande actionnée par le doigt. Contrairement au système YCC-S, la technologie Y-AMT utilise deux actionneurs électriques pour prendre en charge les fonctions traditionnellement assurées par la main et le pied gauches du pilote.

Le système ne pèse que 2,8 kg et a été conçu pour s'intégrer discrètement aux motos.

À l’heure actuelle on ignore encore quels seront les premiers modèles à être dotés de cette technologie, même si Yamaha évoque déjà qu’elle équipera « certains de ses modèles dans un avenir proche, apportant cette innovation au bénéfice de tous les usages, sportif comme touristique et quotidien », laissant ainsi la porte ouverte à de nombreuses références de sa gamme actuelle.