Yamaha R1 : Une innovation aérodynamique inspirée de l'automobile et de l'aviation

Le concept de volets mobiles n'est pas nouveau. Dès les années 1930, des automobiles utilisaient des volets réglables pour contrôler le refroidissement. En aviation, des appareils emblématiques comme le P-51 Mustang ont poussé cette idée plus loin en employant l'effet Meredith pour réduire la traînée aérodynamique et même obtenir une légère suralimentation en gérant l'air chaud. Aujourd'hui, des modèles haut de gamme comme le BMW X5 intègrent des systèmes similaires pour optimiser le refroidissement et réduire la consommation de carburant. Yamaha adapte désormais ce concept aux besoins spécifiques de la conduite à grande vitesse sur deux roues.

Fonctionnement du Nouveau Système Yamaha

Le brevet décrit un carénage repensé intégrant des bouches d'aération latérales équipées de volets mobiles. Ces volets sont actionnés par de petits moteurs pas à pas et un système de transmission par courroie. L'ensemble est géré par l'ECU (unité de contrôle moteur) de la moto. Ce cerveau électronique croise en temps réel diverses données, telles que la température du moteur et du catalyseur, le régime moteur, la position du papillon des gaz, et les conditions extérieures. Ces informations permettent à l'ECU de déterminer le positionnement optimal des volets à tout moment.

Contrairement à d'autres systèmes qui bloquent l'admission d'air, l'innovation de Yamaha réside dans la régulation de la sortie de l'air chaud qui a déjà traversé le radiateur. Si la moto roule à grande vitesse et que la température n'est pas critique, les conduits se ferment pour minimiser les turbulences et la résistance aérodynamique. Si la chaleur augmente, les volets s'ouvrent pour assurer une dissipation thermique efficace.

Cette technologie promet d'améliorer la polyvalence de la YZF-R1, en lui permettant d'optimiser à la fois ses performances aérodynamiques et son efficacité de refroidissement, marquant ainsi une étape importante dans l'évolution des motos sportives.

À votre avis, cette technologie de volets mobiles pourrait-elle devenir un standard dans l'industrie des motos sportives de haute performance, et quels autres avantages potentiels, au-delà de l'aérodynamisme et du refroidissement, pourrait-elle offrir ?