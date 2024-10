Une nouvelle Kawasaki Z900 arrive pour contrer la concurrence

L'arrivée sur le marché des maxi-roadsters de nouvelles concurrentes, notamment une nouvelle Honda CB1000 Hornet, a poussé Kawasaki à réagir, et a dévoilé une Z900 revue en profondeur.

Une nouveauté 2025 qui bénéficie de mises à jour du châssis et du moteur quatre-cylindres en ligne de 948 cm3 (via de nouveaux papillons électroniques), d'une électronique améliorée avec un retour d'information IMU et l'adoption du tout dernier shifter Kawasaki (KQS) (actif dès 1 500 tr/min).

Des fonctionnalités comme le régulateur de vitesse électronique et le tout premier système de navigation « étape par étape » de Kawasaki font également leur apparition sur la Z900 2025.

Du côté du style du roadster, le design Sugomi s'intensifie avec un style toujours plus vif et tranchant, mettant à l'honneur différents éléments métalliques ainsi que de nouveaux phares à l'avant comme à l'arrière.

Une nouvelle Kawasaki Z900 revue en profondeur

La partie-cycle évolue également avec de nouveaux étriers avant radiaux à 4 pistons, associés aux pneus Dunlop Sportmax Q5A.

La nouvelle selle, plus confortable et plus plate (perchée à 830 mm ou 810 mm avec l'option Ergo-fit basse), permet au pilote d'avoir plus de liberté de mouvement, tandis que l’instrumentation TFT couleur de 5 pouces intègre pour la première fois chez Kawasaki, la navigation étape par étape. L'instrumentation est aussi compatible avec l’application Rideology The App Motorcycle et permet de contrôler diverses fonctions par commande vocale.

Mais ce n'est pas tout.

En effet, la liste des nouvelles fonctionnalités du modèle 2025 comprend des profils d’arbre à cames revus, contribuant à une économie de carburant grâce aux nouveaux réglages de l'ECU ainsi qu’à un couple accru à bas régime.

Le contrôle de traction KTRC de Kawasaki est également présent, ainsi que des modes de puissance sélectionnables et modes de conduite intégrés. La moto propose désormais un port USB Type-C (de série sur le modèle SE) offrant un point de charge.

En plus de la déclinaison standard de la Z900 et ses trois coloris, le modèle Special Edition dispose d’une suspension de meilleure qualité (incluant un amortisseur arrière Öhlins), des composants de frein avant Brembo, ainsi que des couleurs et des graphismes spéciaux (cette version est disponible dans un unique coloris gris noir et vert, voir ci-dessous).

En France, la nouvelle Kawasaki Z900 est disponible en version full (hormis la version SE) et A2. Les tarifs et les dates de disponibilité des modèles n'ont pas encore été communiqués par la marque d'Akashi, mais ne sauraient tarder. Une nouveauté que l'on vous présentera plus en détail en direct du prochain salon de Milan (du 5 au novembre prochains).