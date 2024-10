Nouvelle Honda CB1000 Hornet : on connaît son prix !

À l’origine prévue comme un modèle 2024, la Honda CB1000 Hornet va finalement arriver dans les prochains mois dans les concessions.

Reposant sur le moteur quatre-cylindres en ligne DACT 16 V de 999 cm3 développant 152 chevaux de la sportive CBR1000RR Fireblade, la CB1000 Hornet (211 kg à vide)

dispose d’un accélérateur électronique Throttle By Wire, de trois modes de conduite par défaut (Standard, Pluie et Sport) et deux personnalisables, d’un contrôle de couple, d’un embrayage assisté et à glissement limité et d’un cadre à doubles longerons en acier inédit.

Un écran TFT couleur de cinq pouces avec connectivité smartphone, un éclairage full LED, une fourche Showa SFF-BP USD de 41 mm entièrement réglable, un amortisseur arrière Showa Pro-Link, des étriers de freins à quatre pistons à montage radial avec disques flottants de 310 mm complètent la dotation.

Disponible en trois coloris dans sa configuration standard : Grand Prix Red, Mat Iridium Gray Metallic et Pearl Glare White, la Honda CB1000 Hornet est également déclinée dans une version SP plus puissante (157 chevaux) et dotée d'équipements haut de gamme : un amortisseur arrière Öhlins TTX36, des étriers avant Brembo Stylema et un Quickshifter. Une déclinaison uniquement disponible dans un coloris noir avec des touches dorées.

En attendant qu'elle garnisse les travées des points de vente du réseau Honda, la marque vient de dévoiler les tarifs des deux versions de son nouveau roadster.

La Honda CB1000 Hornet est ainsi affichée à partir de 10 599 euros, tandis que la Honda CB1000 Hornet SP est pour sa part disponible à partir de 11 799 euros.

Garantis 5 ans, les deux roadsters font aussi l'objet d'une offre de financement à l'occasion de leur lancement : 189 €/mois sans apport sur 37 mois pour la CB1000 Hornet (1er loyer de 174,03 € puis 36 de 188,87 € pour un montant total dû avec option d’achat finale de 12 883,35 €), et 209 €/mois sans apport sur 37 mois pour la CB1000 Hornet SP (1er loyer de 192,26 € puis 36 de 208,78 € pour un montant total dû avec option d’achat finale de 14 351,58 €).