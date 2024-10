La Honda CB1000 Hornet arrive enfin au catalogue !

Voici donc près d'un an que la Honda CB1000 Hornet a été dévoilée au public, lors de l'édition 2023 du salon de Milan.

Prévue comme un modèle 2024, la plus puissante Hornet produite à ce jour va finalement arriver dans les prochains mois dans les concessions.

Comme cela avait été annoncé, la CB1000 Hornet (211 kg à vide) repose sur le moteur quatre-cylindres en ligne DACT 16 V de 999 cm3 développant 152 chevaux de la sportive CBR1000RR Fireblade.

Modernisée au niveau du look avec une face avant plus agressive que la version 750, la CB1000 Hornet dispose également d’un accélérateur électronique Throttle By Wire, de trois modes de conduite par défaut (Standard, Pluie et Sport) et deux personnalisables, d’un contrôle de couple, d’un embrayage assisté et à glissement limité et d’un cadre à doubles longerons en acier inédit.

Un écran TFT couleur de cinq pouces avec connectivité smartphone, un éclairage full LED, une fourche Showa SFF-BP USD de 41 mm entièrement réglable, un amortisseur arrière Showa Pro-Link, des étriers de freins à quatre pistons à montage radial avec disques flottants de 310 mm complètent la dotation.

Disponible en trois coloris dans sa configuration standard : Grand Prix Red, Mat Iridium Gray Metallic et Pearl Glare White, la Honda CB1000 Hornet est également déclinée dans une version SP plus puissante et dotée d'équipements haut de gamme.

Développant 157 chevaux, la Honda CB1000 Hornet SP reçoit un amortisseur arrière Öhlins TTX36, des étriers avant Brembo Stylema et un Quickshifter. Une déclinaison qui ne sera disponible que dans un seul coloris noir avec des touches dorées.

Les tarifs des Honda CB1000 Hornet et CB1000 Hornet SP n'ont pas encore été communiqués par la marque japonaise.