Cette fois c'est la bonne pour la Honda CB1000 Hornet !

Dévoilée à l'occasion de la dernière édition du salon de Milan en novembre 2023, la Honda CB1000 Hornet tarde encore à intégrer le catalogue de la marque japonaise.

Un retard à l'allumage sur lequel Honda n'a pas communiqué officiellement jusqu'alors.

Toutefois, le roadster XXL animé par le moteur de la CBR1000RR Fireblade, un quatre-cylindres en ligne DACT 16 V de 999 cm3 développant 152 chevaux et offrant un couple maxi de de 100 Nm devrait très bientôt être disponible.

Selon nos confrères de Motorcycle.com, la CB1000 Hornet vient d'apparaître dans les documents d'homologation en Allemagne, signe que son arrivée sur le marché est toute proche. Conforme à la nouvelle réglementation Euro5+, la Honda CB1000 Hornet devrait même être déclinée dans une variante SP, plus puissante, annoncée à 157 chevaux.

Une nouvelle Hornet XXL pour 2025

Ces nouvelles venues, concurrentes directes de la Yamaha MT-10 et de sa version SP, devraient compter sur une fourche inversée Showa SFF-BP de 41 mm et un amortisseur arrière Showa Pro Link.

La CB1000 Hornet disposera également d’un accélérateur électronique Throttle By Wire, de trois modes de conduite, d’un contrôle de couple, d’un embrayage assisté et à glissement limité et d’un cadre à doubles longerons en acier inédit. Un écran TFT couleur

de cinq pouces avec connectivité smartphone, un éclairage full LED et des étriers de freins à quatre pistons à montage radial avec disques flottants de 310 mm compléteront la dotation du modèle standard.

Prévue pour intégrer le catalogue Honda très prochainement, la CB1000 Hornet n'a pas encore de tarif officiel.