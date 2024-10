Voilà plusieurs années que l'on attendait de découvrir cette nouvelle Yamaha R9.

La nouvelle venue dans la gamme R, moins exclusive que les R1 Race et R1 GYTR présentées récemment n'en renie pas pour autant son ADN sportif.

Yamaha R9 2025 : un vrai R de sportive

Avec bon nombre de caractéristiques inspirées du MotoGP, illustrées par les ailettes aérodynamiques intégrées qui réduisent le cabrage de la roue avant de 6 à 7 % en ligne droite et contribuent à l'agressivité de la face avant de la R9 ou encore le conduit d'air en forme de M de la série R.

Au cœur de cette nouvelle Yamaha R9, on retrouve le moteur trois-cylindres CP3 de 890 cm³ à refroidissement liquide, injection et double arbre à cames en tête. L'alésage et la course (78 mm x 62 mm) ainsi que le taux de compression (11,5:1) délivrent un couple de 93 Nm et une puissance de 119 chevaux, combinés au contrôle électronique de l'ouverture des gaz (YCC-T, Yamaha Chip Controlled Throttle).

Ce bloc est intégré dans un cadre Deltabox en aluminium spécialement développé pour la moto et plus rigide que celui monté sur les autres modèles équipés du CP3. Son poids de 9,7 kg en fait le cadre le plus léger jamais utilisé pour un modèle Supersport de Yamaha. Ce châssis léger signifie que le poids tous pleins faits de la R9 n’est que de 195 kg (hauteur de selle de 830 mm et réservoir de 14 litres).

Côté équipements, la Yamaha R9 dispose de suspensions avant et arrière KYB conçues spécialement pour la machine, développées en même temps que celles des machines R1 GYTR et R1 RACE 2025.

La nouvelle fourche inversée KYB de 43 mm a été entièrement retravaillée et dispose désormais de réglages séparés pour la détente et la compression sur les tubes droit et gauche. Chacun d’entre eux peut être réglé individuellement : le tube droit pour l’amortissement en détente et celui de gauche pour la compression, à haute comme à basse vitesse. Chaque tube de fourche est désormais doté d’une valve conçue pour optimiser la pression dans le cylindre en limitant ou empêchant totalement l’huile de couler dans le fond de la fourche. L’amortisseur arrière est également réglable en précharge, détente et compression.

Pour le freinage, la R9 est équipée d'étriers monobloc Brembo Stylema issus de la course, avec flexibles de frein en acier inoxydable et disques avant de 320 mm. Le maître-cylindre radial est doté d’un piston qui se déplace dans une direction parallèle à la course du levier de frein, appliquant ainsi la pression de manière linéaire lorsque le pilote tire sur le levier.

Pour une tenue de route efficace sur piste comme sur route, la R9 est équipée de pneus Bridgestone Battlax Hypersport RS11.

Une utilisation sur route notamment facilitée par de nombreuses aides à la conduite comme un régulateur de vitesse qui peut être activé à des vitesses supérieures à 40 km/h à partir du troisième rapport ou un limiteur de vitesse. Développé directement à partir des systèmes électroniques de la R1, l’IMU à six axes de la R9 mesure en permanence l’accélération dans les directions avant-arrière, haut-bas et gauche-droite, ainsi que la vitesse angulaire dans les directions du tangage, du roulis et du lacet de la machine et transmet en temps réel des données à l’ECU, qui contrôle l’ensemble des assistances au pilotage.

Les pilotes peuvent personnaliser leur expérience de pilotage via les paramètres Yamaha Ride Control (YRC), qui permettent de sélectionner les caractéristiques de puissance du moteur et le niveau de support électronique en fonction de leurs préférences et des conditions.

Trois modes de pilotage intégrés, « Sport », « Street » et « Rain », dotés de paramètres d’usine avec des niveaux d’intervention différents pour s’adapter aux différentes conditions, sont complétés par la possibilité de prérégler deux modes Custom et quatre modes Track. Cela permet de créer des réglages YRC spécifiques en fonction des situations ou conditions, adaptant le niveau d'assistance électronique comme les modes de puissance (PWR), le contrôle de traction (TCS), le système de contrôle de la glisse (SCS), le contrôle du freinage (BC), le régulateur de patinage de la roue arrière (BSR), le système de gestion du frein moteur (EBM) et le contrôle de cabrage (LIF), qui peuvent tous être réglés directement sur l'écran des réglages YRC de la R9 ou via l'application pour smartphone MyRide de Yamaha. Pour optimiser les démarrages, la R9 est également équipée d'un système de contrôle des départs, qui aide les pilotes à démarrer et à accélérer, tandis que pour un usage sur circuit, il est possible de désactiver l’ABS arrière. On retrouve aussi le système de passage rapide des rapports (QSS) de troisième génération de Yamaha qui permet de monter et descendre les rapports rapidement sans débrayer.

Pour régler sa machine, l'écran TFT couleur de 5 pouces peut être personnalisé selon quatre thèmes, tandis qu'un mode piste affiche des informations uniquement pertinentes pour le pilotage sur circuit, y compris le chronomètre. Un écran qui peut être connecté à un smartphone via l'application MyRide de Yamaha, par l'intermédiaire de l'unité de contrôle des communications (CCU) embarquée sur la moto.

Un système de navigation complet intégré est également disponible via l’application Garmin StreetCross. Les utilisateurs peuvent afficher diverses informations et images sur l'écran, y compris les appels téléphoniques, les SMS et les mises à jour météo.

Issue de la compétition, l’application Y-TRAC améliore encore l’expérience Supersport et offre la possibilité d'enregistrer et d'analyser les données : temps au tour et par secteur ainsi que les données machine, notamment l'angle d'inclinaison, le régime moteur, le rapport enclenché, la vitesse, la position du papillon des gaz et les niveaux d'assistance des aides électroniques au pilotage, telles que le contrôle de traction.

De nombreux accessoires sont aussi disponibles : une bulle teintée, des pads de réservoir, un support de plaque d'immatriculation, des protections de carters GB Racing, un kit de caches Racing, ou encore une ligne d'échappement complète Akrapovič avec des tubes en acier inoxydable associés à un silencieux en titane et le logo R9 gravé au laser.

La Yamaha R9 2025 est disponible dans les coloris Icon Blue et Tech Black, et devrait faire son apparition dans les points de vente Yamaha à partir du mois de mars 2025. Les tarifs n'ont pas encore été annoncés par la marque japonaise.