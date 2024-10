La Yamaha YZF-R9 se dévoile enfin : Rendez-vous le 9 octobre !

Le teaser vidéo, bien que court, offre des indices importants. Le son distinctif d’un moteur trois cylindres résonne, ce qui semble confirmer que la nouvelle R9 sera équipée du moteur CP3 de Yamaha, un trois cylindres en ligne de 889 cc déjà utilisé avec succès sur des modèles comme la MT-09. Ce moteur développe environ 119 chevaux, offrant un équilibre idéal entre puissance et maniabilité, parfait pour un usage à la fois sur route et sur circuit.

Yamaha promet avec la YZF-R9 une moto qui fusionne performances sportives et accessibilité, se positionnant ainsi comme une alternative équilibrée entre la R7, plus modeste, et la R1, plus extrême. À travers le slogan « L'aube d'une nouvelle ère », la marque affiche clairement ses ambitions de redéfinir les standards dans le segment des sportives de moyenne cylindrée. La R9 est perçue comme une rivale directe de modèles tels que la MV Agusta F3 800 et la Ducati Panigale V2.

Le design, encore mystérieux, s’inspirera des lignes de la famille R de Yamaha, avec un carénage intégral et une ergonomie typiquement sportive. Du côté technologique, la R9 devrait embarquer un arsenal complet d’aides électroniques, telles que des modes de conduite, l'antipatinage, l’ABS en virage, et probablement une unité de mesure inertielle (IMU) pour une précision accrue.

Yamaha ne s'arrête pas là. Une version plus sophistiquée, la YZF-R9 « M », sera également dévoilée. Comme pour la R1, cette version inclura des composants haut de gamme tels qu’une suspension entièrement réglable et des freins améliorés, renforçant ainsi le potentiel sportif de la machine.

Pour couronner le tout, Yamaha a annoncé son intention de faire concourir la YZF-R9 en World Supersport, un signe fort des ambitions de la marque. La compétition internationale validera les performances de cette nouvelle venue, qui semble déjà prête à affronter les circuits du monde entier et à s’imposer comme une référence dans son segment.