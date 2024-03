Yamaha R9 : c'est pour bientôt !

On l’attendait en 2023, la Yamaha R9 devrait finalement voir le jour avant la fin de cette année.

Le constructeur japonais, qui a confirmé l’arrêt de la commercialisation en Europe des versions homologuées de la Yamaha YZF-R1 il y a quelques semaines : « Yamaha Motor Group a pris la décision de ne pas développer de version Euro 5+ des modèles R1 et R1M pour se concentrer sur d'autres produits offrant des opportunités futures » a par ailleurs déjà ouvert la porte à des nouveautés, dont la future Yamaha R9.

Évoquée de longue date, la nouvelle sportive Yamaha, dont l’appellation R9 a déjà été enregistrée par le constructeur auprès des autorités compétentes en Europe, mais pas seulement, devrait donc reposer sur le trois-cylindres CP3 de 890 cm3 qui équipe les actuelles MT-09, Tracer 9 GT+, XSR900 et la nouvelle XSR900 GP et développe 119 chevaux. On resterait donc bien loin des 200 chevaux de la R1 actuelle.

La Yamaha R9 devrait, selon toute vraisemblance reprendre la recette de la R7, à savoir une base éprouvée déclinée dans une version sportive moins radicale que les propositions précédentes. Toutefois, selon nos confrères japonais de Young-Machine, à qui l’on doit le visuel numérique de la moto, la philosophie de la R9 se rapprocherait plus de la R6 que de la R7. À en croire la publication nippone, une version R9M avec des équipements premium ne serait pas non à exclure.

D’après les médias japonais, on pourrait découvrir la nouvelle sportive Yamaha R9 dès l’automne prochain.