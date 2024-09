Un avenir 100 % racing pour les Yamaha R1 2025

Si le modèle homologué pour rouler au quotidien va disparaître du catalogue de Yamaha, faute de mise en conformité avec la norme Euro5+, l'hypersportive R1 se concentre désormais sur un usage piste.

À cet effet, la firme japonaise vient de dévoiler la version 2025 de sa sportive : la Yamaha R1 Race 2025. Une moto qui, comme son nom l'indique est réservée à un usage piste, et qui se rapproche un peu plus des motos engagées en MotoGP par la marque.

Elle s'inspire à la fois de l'esthétique et de la technologie de la M1, intégrant des ailettes aérodynamiques en fibre de carbone inspirées du MotoGP, une suspension améliorée avec une nouvelle fourche inversée KYB de 43 mm réglable et détente et compression (chaque tube de fourche peut être réglé individuellement) et un tout nouveau système de freinage Brembo constitué d’un maître-cylindre et d’étriers monobloc Brembo Stylema (quatre pistons de 30 mm) pour améliorer l'expérience de pilotage sur piste.

La nouvelle Yamaha R1 Race dispose également d’un tout nouveau matériau de protection de selle avec une nouvelle texture, qui offre une meilleure adhérence au pilote.

Au cœur de la moto, on retrouve le moteur CP4 de 998 cm³, doté d'un système d'admission à haut rendement et de linguets spécifiques, il développe 200 chevaux.

Pour dompter la bête, l'électronique est dérivé du MotoGP avec une centrale inertielle IMU (Inertial Measurement Unit) à 6 axes. Équipé d'un gyroscope et de capteurs de force G qui surveillent le tangage, le roulis et le lacet, ainsi que d’un accéléromètre pour mesurer l'accélération avant-arrière, haut-bas et gauche-droite, l’IMU transmet les données du statut de la machine 125 fois par seconde à l’ECU, qui contrôle les équipements électroniques de la R1, notamment le contrôle de la traction (TCS), le contrôle de la glisse (SCS), le contrôle du freinage (BC), le contrôle du cabrage (LIF), le système de gestion des départs (LCS) et une gestion du frein moteur (EBM) à trois modes. De plus, la R1 RACE est également dotée du système de passage rapide des rapports (QSS - Quick Shift System) et des modes de sélection de la puissance (PWR) de Yamaha.

La R1 Race est aussi équipée du système de contrôle électronique de l'ouverture des gaz (YCC-T), qui utilise une poignée d'accélérateur sophistiquée (APSG), et un système Ride-by-Wire.

Deux motos pour un usage 100% racing

Pour une expérience racing ultime, Yamaha propose également la R1 GYTR, dotée des nouvelles fonctionnalités de la R1 Race, ainsi que d’une sélection de pièces Genuine Yamaha Technology Racing (GTYR) spécialement conçues pour la course et pour répondre aux exigences de la réglementation du FIM Superstock 1000.

L'arrière et le guidon GYTR sont réglables et le carénage, conçu en fibre de carbone renforcée, permet d'économiser de précieux kg. La R1 GYTR bénéficie aussi des étriers Brembo Stylema et des plaquettes de course Z04, dont la connexion est assurée par des durites de frein GYTR.

Équipée de l'ECU et du faisceau de câblage de course GYTR Racing, la R1 GYTR est dédiée à la piste. Afin d’améliorer encore ses performances, la R1 GYTR est également équipée d'un silencieux Akrapovič, d'un rapport 15/42 et d'une chaîne de compétition R-Series 520.

La R1 GYTR fonctionne entièrement sans clé, avec l’interrupteur Marche / Arrêt GYTR destiné à la piste et, pour plus de commodité dans les stands, des supports de béquille arrière GYTR sont installés sur chaque moto, également livrée avec une béquille arrière racing R-Series.

La R1 Race sera disponible auprès des concessionnaires Yamaha à partir de novembre 2024, tout comme la R1 GYTR, auprès des GYTR PRO Shops.