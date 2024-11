La petite Honda GB350S débarque en France à prix canon !

D'abord sortie sur le marché indien, la petite Honda GB350S a connu un succès tel que la marque japonaise a décidé de la lancer sur son marché domestique.

Annoncée en Europe lors du dernier salon EICMA de Milan, la Honda GB350S arrivera donc, enfin, au catalogue du constructeur dans les prochaines semaines.

Au cœur de la petite Honda, on retrouve un monocylindre refroidi par air et avec simple arbre à cames en tête, deux soupapes et système de contrôle de couple HSTC. Un bloc de 348 cm³ qui délivre 21 chevaux et offre 29 Nm de couple, concentré sur les bas et moyens régimes, complété par une boîte de vitesses à cinq rapports avec embrayage à glissement assisté. Avec une consommation annoncée par le constructeur de seulement 2,5 l/100 km en mode WMTC, ce qui confère à la GB350S une autonomie potentielle de 600 km grâce aux 15 litres du réservoir, la nouvelle Honda promet d'être particulièrement économe.

Un tarif agressif pour conquérir le marché

Côté partie-cycle, elle repose sur un cadre simple berceau dédoublé en acier, une fourche télescopique de 41 mm de diamètre et deux combinés-amortisseur à l'arrière, tandis que le freinage est assuré par un simple disque avant de 310 mm secondé par un disque arrière de 240 mm, complétés par un ABS. Les roues affichent un diamètre de 19 pouces à l’avant et de 17 pouces à l’arrière.

Disponible en trois coloris, bleu, gris et noir, la Honda GB350S est annoncée à partir de 4 599 euros. Un tarif placé qui devrait faire de cette nouveauté 2025 une concurrente de poids sur le marché des petites cylindrées.