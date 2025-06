Une remise exceptionnelle pour le scooter Honda PCX125

Trustant le podium des meilleures ventes du marché français des scooters, le Honda PCX125 se fait désormais encore plus accessible avec un prix en baisse de 300 €.

Depuis le 1er juin dernier, et jusqu'à la fin du mois, le scooter urbain est disponible à partir de 3 349 € au lieu de 3 649 € dans sa version standard, et 3 649 € contre 3 949 € auparavant dans sa déclinaison DX (DeluXe).

En parallèle de cette offre pour un achat ferme, le Honda PCX125 profite également d'une attractive offre en location avec option d'achat (LOA), à partir de 45 € par mois sur 37 mois, après un apport de 430 €. Une offre également cumulable avec l'opération « 2 loyers offerts » de la marque nippone.

Lancé sur le marché en 2010 et écoulé à plus de 140 000 unités depuis, le Honda PCX125 2025 profite de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur, que ce soit au niveau de sa partie cycle, du design, comme de ses technologies embarquées (notamment la prise USB-C et le système Smart Key).

Le Honda PCX en promo jusqu'à la fin du mois

Mécaniquement, il repose toujours sur le moteur 125 cm3 eSP+ conforme à Euro5+ et offrant une puissance maxi de 12,5 chevaux à 8 750 tr/min. Un bloc doté d'un contrôle de couple HSTC. La version la plus haut de gamme, la DX (DeluXe) dispose également d'un écran TFT couleur de cinq pouces avec connectivité Honda RoadSync.

Disposant d'un coffre de 30,4 litres, le Honda PCX125 revendique également une consommation de seulement 2,1 l pour 100 kilomètres. De quoi, combiné avec son réservoir de 8,1 litres, lui assurer une belle autonomie.