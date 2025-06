Le plein d'accessoires pour personnaliser sa Royal Enfield

Présentée lors de l'édition 2023 du salon de Milan, la Royal Enfield Himalayan 450 est une baroudeuse de l'extrême.

Essayée par Caradisiac dans son milieu naturel, les montagnes indiennes, dont elle tire d'ailleurs son appellation, la Royal Enfield Himalayan 450 (à partir de 5 890 euros) est taillée pour les routes escarpées.

Afin d'accentuer ce style, Royal Enfield lance en France un kit d'accessoires d'origine spécialement développé pour ce modèle.

Facturé 1 149 euros, il comprend de nombreuses protections « Rally ». On retrouve ainsi une grille de radiateur, une grille de phare, une selle Rally, un garde-boue Rally, une mousse de guidon, un sac souple, des sacs de réservoir et des protège-mains Rally.

Deux kits d'accessoires pour personnaliser l'Himalayan 450 et la Bear 650

Le roadster Royal Enfield Bear 650 (de 7 640 euros à 7 890 euros selon les coloris), dont l'essai est également à retrouver sur Caradisiac, n'est pas en reste et profite lui aussi d'un Bundle kit, proposé pour sa part à 749 euros.

Un package d'accessoires dans lequel on retrouve cette fois un pare-carte noir, un sabot moteur large noir, une grille de phare avant noire, une selle Scrambler signature marron, un saute-vent haut teinté, une grille de radiateur en aluminium et des pads de réservoir. Une belle façon de rhabiller le roadster de moyenne cylindrée, reposant, on le rappelle sur le twin de 650 cm3 qui équipe toute la gamme 650 Royal Enfield.

Pour acheter ces deux différents kits ou avoir plus d'informations les concernant, il faut se rendre chez un revendeur Royal Enfield agréé.