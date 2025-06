Yamaha lance les soldes avec une promo sur la XSR 900 GP

Sportive à l'allure vintage, la Yamaha XSR 900 GP est assurément une moto à part dans le catalogue de la marque japonaise.

Reposant sur la base technique de la XSR900, notamment le cadre Deltabox et le moteur CP3 de 890 cm3 Euro5+ (119 chevaux), la sportive au look rétro allie ainsi le style des TZ250 et YZR500 des années 70 et 80, mais aussi des FZR et TZR de série de la fin des années 80 et du début des années 90 avec les dernières technologies développées par Yamaha.

Inspirée des machines de course qui ont brillé en Grand Prix, notamment aux mains de Kenny Roberts et Wayne Rainey, la Yamaha XSR 900 GP dispose d’une boucle de cadre renforcée, d’un arbre de direction en aluminium, de roues Spinforged montées de pneus Bridgestone Battlax Hypersport S23, d'une fourche avant inversée KYB entièrement réglable en précharge, en compression et en détente, et d'étriers et maître-cylindre avant Brembo.

Un mix entre passé et présent pour la Yamaha XSR 900 GP

Le package électronique est également moderne avec la centrale IMU à six axes, un nouvel écran TFT de cinq pouces avec connectivité smartphone, trois modes de conduite, un régulateur de vitesse, un embrayage assisté, le contrôle de la traction (TCS) sensible à l’inclinaison, le système de contrôle de la glisse (SCS) ainsi que le système de contrôle de cabrage de la roue avant (LIF) et le système de contrôle du freinage (BC).

Enfin, la XSR900 GP est également le premier modèle de la gamme Yamaha Sport Heritage à être équipé du système de changement de vitesse rapide de troisième génération.

Actuellement en promo, avec un tarif qui passe de 13 199 euros à 11 999 euros, la Yamaha XSR 900 GP est aussi disponible en LOA (Location avec option d'achat) à partir de 149 euros par mois (pendant 36 mois après versement d'un premier loyer de 2 399,80 euros).