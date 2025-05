Un scooter trois-roues Yamaha Tricity 125 mis à jour pour 2025

Accessible avec un permis B, le scooter trois-roues Yamaha Tricity 125 offre une alternative séduisante pour les citadins en quête de déplacements simples avec un véhicule pensé pour réduire les temps de trajets tout en étant confortable et maniable.

Équipé d'un moteur Blue Core conforme Euro5+ et doté du système multi-essieux directeurs de Yamaha, le petit frère du Tricity 300 profite d'une consommation de carburant optimisée, notamment avec le système Stop & Start. Un dispositif qui coupe automatiquement le moteur lors des arrêts au feu rouge, et le redémarre dès l'utilisateur tourne la poignée des gaz.

Disposant d'un nouvel habillage plus compact (nez plus court et partie arrière également réduite), le Tricity 125 est conçu pour la ville et doté d'un système de freinage intégral (UBS), qui ajuste automatiquement la force de freinage sur les disques de frein avant de 220 mm et sur le disque arrière de 230 mm de diamètre, de série.

Un scooter à trois roues pensé pour la ville

Côté équipement, on retrouve un éclairage à LED, un système Smart Key, un nouvel écran TFT 4,2 pouces avec connection via l'application MyRide de Yamaha et en associant son smartphone via Bluetooth. Le conducteur peut ensuite suivre la navigation virage par virage sur l'écran TFT ou encore voir et accepter un appel entrant ou mettre fin à la conversation. Il a également la possibilité de visualiser partiellement le texte des courriels et des messages sur les réseaux sociaux, d'écouter de la musique et de consulter les prévisions météorologiques.

Un coffre de rangement sous la selle et une prise USB-C sont également présents pour le côté pratique au quotidien.

Disponible en vert, blanc et gris, le nouveau Yamaha Tricity 125 sera disponible cet été à partir de 4 999 €.